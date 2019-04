Kärpät-HPK 1.erä: HPK:n Ruokoselle suihkukomennus - Kärpät tasoitti ylivoimalla ennen erätaukoa

Kärpät ja Hämeenlinnan Pallokerho aloittivat liigafinaalit Raksilassa. Kärpät raivasi tiensä finaaleihin kaatamalla puolivälierissä Tampereen Ilveksen ja välierissä Helsingin IFK:n.

Hämeenlinnalaisten tiellä finaaliin kaatui niin TPS kuin kuusi perättäistä kevättä finaaleissa pelannut Tapparakin.

Kärpät pelaa finaaleissa kymmenettä kertaa tällä vuosituhannella. HPK:lle loppuottelupaikka oli 2000-luvun toinen.

Molemmat joukkueet pääsevät finaalisarjan avausotteluun käytännössä parhaalla mahdollisella kokoonpanolla. Kärpät lähtee otteluun täsmälleen samalla kokoonpanolla, jolla se kaatoi HIFK:n viimeisessä välieräpelissä Helsingissä.

Suomen mestaruutta pääsee juhlimaan neljällä voitolla.

1.erä

Ottelu on käynnissä. Raksila on ensimmäisessä finaaliottelussa loppuunmyyty tai ainakin hyvin lähellä sitä. Paikalle on tullut myös useampi bussilastillinen HPK-kannattajia.

Pieni takaisku koettiin jo ennen peliä, sillä legendaarisia Kärkkäreitä ei hallista pääsiäislauantaina saa ollenkaan toimitusvaikeuksien takia.

HPK oli avauskiekon pudottua jäähän aavistuksen aloitteellisempi, mutta Kärpät pääsi ylivoimalle jo puolentoista minuutin pelin jälkeen, kun Jari Sailiota rikottiin. Eetu Tuulola lähti istumaan pikkukakkosta ja Kärpät aloitti pakkopelin.

Erikoistilanne ei tuonut kuitenkaan tulota, vaikka etenkin Kärppien ykkösylivoima sai pelattua monta loistavaa maalipaikkaa.

Kärpillä on ollut ote pelistä ylivoimansa jälkeen. Philippe Cornet muun muassa joutui blokkaamaan kärppävedon kipeästi. Kovin laadukkaita maalipaikkoja Kärpät ei ole kuitenkaan saanut pienestä kiekollisesta hallinnasta huolimatta.

HPK pääsi puolestaan ylivoimapelin makuun avauserän lähestyessä puoliväliä. Jäähyaitioon istahti kovilla kierroksilla avausminuuttien aikana käynyt Jari Sailio.

HPK käytti oman tilanteensa välittömästi hyväkseen ja siirtyi ottelussa johtoon. Jäähyä ehti kulua vain kuusi sekuntia, kun Teemu Turunen iski kiekon maaliin Vehviläisen nenän edestä. Osuma tarkastettiin ensin videolta, mutta kärppäluotsi Mikko Manner haastoi tilanteen, mutta tuomio ei muuttunut uusintatarkistuksessa.

Kärpät joutui uudelleen alivoimalle, sillä Atte Ohtamaa otti rangaistuksen edelliseen maaliin johtaneesta tilanteesta. Toinen ylivoima ei tuonut vieraille kuitenkaan tulosta.

Kärpät joutui kolmannen kerran alivoimalle, kun Rasmus Kupari otti pikkuakkosen. Kotijoukkue selvitti alivoiman, tosin se vaati Atte Ohtamaan paraatipelastuksen. Kärppäkapteeni onnistui katkaisemaan mailallaan poikkisyötön maalin edustalla. Jos Ohtamaa ei olisi onnistunut, verkko olisi heilunut melkoisella varmuudella.

Erän lopulla jaeltiin taklauksia puolin ja toisin. Ensin Jani Hakanpää antoi samassa vaihdossa pari painavaa pommia. Hetkeä myöhemmin HPK:n Miro Ruokonen taklasi Michal Kristofia selästä ja lähti ulos isoista ovista. Kärpät pääsi viiden minuutin ylivoimalle.

Ylivoima tuotti tulosta vielä ennen erätaukoa. Tasoitusmaalin iski Hakanpää siniviivalaukauksella. Syöttöpisteen kirjautti Rasmus Kupari.

Erän viimeisellä minuutilla Ohtamaa osui vielä tolppaan. Kärppien ylivoima jatkuu toisen erän alussa vajaat kolme minuuttia. Nyt Raksilassa vietetään erätaukoa kuuman avauserän jälkeen.

Kaleva seuraa ottelua Raksilassa. Tilanne on tällä hetkellä 1-1.