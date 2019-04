Kärpät - HPK 1. erän jälkeen: HPK vahva avauserässä, Kärpät silti johdossa erätauolle

Kärpät ja HPK pelaavat parhaillaan viidettä liigafinaalia Raksilassa. Ottelun voittajalla on torstaina Hämeenlinnassa ensimmäinen ottelupallo Suomen mestaruuteen.

Kärpät oli lauantaina vieraskaukalosa tiukassa paikassa, mutta onnistui jälleen parantamaan, kun oli käytännössä jo pakko raapia voitto keinolla millä hyvänsä.

Finaalisarjan kaksi edellistä kohtaamista ovat päättyneet vierasvoittoihin. Kotiedun merkitys pienenee sitä mukaa kun pelit kovenevat.

Kärppien kokoonpanossa ei ole muutoksia voittoisaan lauantain peliin nähden. HPK on tehnyt perinteisen finaalivaihdon vaihtamalla nelosketjussa Miro Ruokosen Henri Kanniseen.

Molemmat joukkueet ovat luottaneet finaalisarjassa ykkösmaalivahteihinsa. Kärppien maalia vartioi Veini Vehviläinen ja HPK:n maalia viime pelin jälkeen pientä kritiikkiä saanut Emil Larmi.

Raksilan halli on lähes loppuunmyyty, vaikka ennen puoltapäivää istumapaikkoja oli vapautunut myyntiin vajaa sata.

1.erä

Ottelu on käynnissä.

HPK sai heti ensimmäisessä vaihdossa paineen Kärppien alueelle ja maalipaikkakin syntyi.

Vieraiden paine jatkui myös seuraavissa vaihdoissa. Vehviläinen on joutunut jo tosissaan töihin.

Vajaan kolmen minuutin pelin jälkeen Kärpät siirtyi ottelussa johtoon. Asaialla oli jälleen oululaisten viime peliin uusittu ykkösketju. Larmi haparoi maalillaa ja Teemu Kivihalme vei Kärpät johtoon Radek Koblizekin syötöstä.

Kärpät pääsee viidennessä finaalissa johtoon Teemu Kivihalmeen maalilla.

Vajaan viiden minuutin jälkeen tunteet kuumenivat keskialueella. Parivaljakkoja oli useampia, mutta jäähyn otti ainoastaan Otto Karvinen, joka löi kypärän HPK-pelaajan päästä. Kärpät selvitti alivoiman kuitenkin vaivatta.

Avauserä on ylittänyt puolivälin. Kärpät johtaa edelleen maalilla, mutta peli on pyörinyt viime minuuttien aikana paljon oululaisten puolustusalueella. Vehviläinen on torjunut toistaiseksi seitsemän kertaa, Larmi kolme.

HPK pelasi hyvällä syötöllä Eetu Tuulolalle hyvän maalipaikan. Vehviläinen tuli reilusti vastaan ja peitti laukauksen.

Avauserä on ollut vierasjoukkueen, vaikka Kärpät peliä johtaakin. Kotijoukkue kuitenkin on onnistunut siinä tärkeimmässä eli maalinteossa. Kärpät myös puolustaa hyvin ja maltilla. Yltiöpäistä hassuttelua ei taideta enää tänä keväänä nähdä.

Kärpät sai erän lopussa hyvän paikan, kun kiekko toimitettiin viivasta Larmin vartioimalle maalille. Larmi oli selällään, mutta Kärpät ei saanut hyödynnettyä tilannetta lopulta. HPK-vahti ei ole ollut erityisen vakuuttava avauserässä.

Ensimmäinen erä on Raksilassa taputeltu. Erätauolle lähdettiin kärppäjohdossa 1-0. Maalivahtien torjunnat Vehviläinen 11, Larmi seitsemän.

Kaleva seuraa ottelua Raksilassa. Tilanne on tällä hetkellä 1-0.