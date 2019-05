Kärpät – HPK 1. erä: Kärpät johtoon ylivoimalla – Jasper Lindsten räjäytti Raksilan huutomyrskyyn

Kärpät ja HPK pelaavat parhaillaan Raksilassa Suomen mestaruudesta. Finaalisarja on edennyt ratkaisevaan seitsemänteen peliin, jonka voittaja juhlii illan päätteeksi kauden 2018-2019 Suomen mestaruutta.

Kärppien etu ratkaisevassa finaaliottelussa on kokemus. Pikkupetojen pelaajista peräti 20 on pelannut aiemmin urallaan pudotuspelisarjan ratkaisevan seitsemännen ottelun. HPK:n pelaajista vain 12 on vastaava kokemus.

Hämeenlinnalaisten riveistä löytyy kuitenkin oikea seiskapeliveteraani, sillä konkaripuolustaja Arto Laatikaisella on takana jo seitsemän seiskapeliä. Kärpistä Lasse Kukkosella ja Mikko Niemelällä viisi.

Kotietu on ollut valttia seiskapeleissä, joita on pelattu liigahistoriassa 23 kertaa. Vain kolme kertaa vierasjoukkue on onnistunut voittamaan ratkaisupelin.

Joukkueiden kokoonpanoissa ei ole juuri muutoksia. HPK on tehnyt finaalisarjan vakiovaihtonsa siirtämällä Henri Kannisen katsomoon ja Miro Ruokosen kokoonpanoon.

Kärppien kokoonpanossa ei ole ainuttakaan muutosta.

1.erä

Raksila on tupaten täynnä. HPK sai pienet vihellykset luistellessaan jäälle. HPK:n muutama sata fania kannustivat toki omiaan kaupungin puoleisessa kulmassa.

Ennen pelin alkua Maamme-laulun kävi esittämässä Tuomo Malmi.

Seitsemäs liigafinaali on käynnissä. HPK voitti ensimmäisen aloituksen.

HPK sai reilun minuutin jälkeen jo ylivoimahyökkäyksen, mutta Jussi Jokinen pelasi hienosti ajoitetulla katkolla tilanteen.

Kärpät on ollut suorastaan pulassa ensimmäisten neljän minuutin ajan. Peli on pyörinyt Kärppien puolustusalueella ja HPK on saanut muutaman vaarallisen paikan - osin hyvällä tuurillakin.

Kärpät pääsi ylivoimalle reilun viiden minuutin lopussa, kun vieraiden hyökkäyksen päätteeksi HPK-kapteeni Otto Paajanen otti typerän kampitusjäähyn.

Ykkösylivoima sai jo läjän laadukkaita maalipaikkoja, mutta viimeistely ontui. Kakkosylivoima sai vihdoin myös tulosta, kun Jasper Lindsten tälläsi keskeltä Kärpät johtoon. Syöttöpisteen maalin kirjauttivat Shaun Heshka ja Ville Leskinen.

Myös HPK pääsi pakkopelin makuun, kun avausmaalintekijät Lindsten joutui ottamaan HPK:n hyökkäyksen päätteeksi jäähyn.

Kärpät selvitti alivoiman, vaikka HPK sai etenkin pakkopelin ensimmäisellä minuutilla myös ylivoimakuvion päälle. Kärpät pelasi kuitenkin uhrautuvasti. Esimerkiksi Otto Karvinen heittäytyi uhrautuvasti kovienkin lyöntilaukausten eteen.

Kaleva seuraa ratkaisuottelua Raksilassa. Tilanne on tällä hetkellä 1-0.