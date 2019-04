Kärpät-HIFK 3. erä: Heponiemi siirsi ratkaisun jatkoerään

Kärpät ja HIFK pelaavat parhaillaan ensimmäistä välieräottelua Raksilassa. Finaalipaikka irtoaa neljällä otteluvoitolla.

Joukkueet kohtaavat nyt toisena perättäisenä keväänä välierävaiheessa. Viime kaudella ratkaisu saatiin vasta seitsemännessä pelissä, jonka Kärpät voitti maalilla. HIFK haluaa varmasti revanssin ja haastaa Kärpät pidemmän puolivälieräsarjan tuoman paremman pelituntumansa voimin.

Kärppien kokoonpanosta puuttuu vielä yhden pelin rangaistustaan istuva Oskar Osala sekä kakkosmaalivahti Jussi Rynnäs, joka on lähestymässä hiljalleen pelikuntoa. Ketjuissa ei suuria yllätyksiä nähty.

HIFK:n kokoonpanosta löytyy pari oululaisille varsin tuttua pelaajaa. Muutama kuukausi sitten Kärpistä Helsinkiin siirtynyt Jasse Ikonen hyökkää HIFK:n nelosketjusta. Yhdeksän kautta Kärpissä pelannut Juho Keränen pelaa puolestaan kakkosketjussa.

HIFK:n kokoonpanoon palaa viiden ottelun pelikieltonsa kärsinyt Tommi Santala.

1.erä

Ottelu on käynnissä. Raksilassa on paikalla paljon yleisöä ja desibelit ottelun alkaessa olivat korkealla.

Kärpät sai heti erän alussa ylivoimahyökkäyksen, kun Rasmus Kupari ja Jari Sailio karkasivat. Kuparin oma ratkaisu viuhui ohi maalin. Hetkeä myöhemmin Sami Anttila oli karata läpiajoon.

Ensimmäinen neljännes avauserästä on pelattu. Kärppien alku on ollu kohtuullisen hyvä. HIFK puolestaan on sortunut jo useampaan pahaan virheeseen, mutta Kärpät ei ole onnistunut niitä vieraita rankaisemaan.

Myös HIFK on saanut omat paikkansa. Veini Vehviläiseltä kiekot ovat pomppineet hieman eteen, mutta Kärpät on selvinnyt vielä vieraiden muutamasta vaarallisesta maalipaikasta kuivin jaloin.

HIFK:n Juho Keränen sai yrittää Vehviläisen ohittamista kaikessa rauhassa paluukiekosta, mutta kärppäveskari veti pidemmän korren tällä kertaa.

HIFK siirtyi ottelussa johtoon erän puolivälissä. Kärppäkapteeni Atte Ohtamaa hävisi kaksinkamppailun kulmassa, josta kiekko tuli hetkeä aiemmin epäonnistuneelle Keräselle. Keränen ohitti Vehviläisen matalalla takakulmaan suuntautuneella laukauksella.

HIFK:n Juho Keränen tekee ensimmäisen semifinaalin avausmaalin Raksilassa.

Vierailla on ollut ote pelistä maalinsa jälkeen. Kärpät ei pääse HIFK:n puolustusalueella. Puolustussuuntaan kotijoukkue pelaa todella varovaisesti. Kotijoukkueen tekeminen ei ole millään tapaa rentoa tällä hetkellä.

Vehviläinen otti Ilves-sarjasta tutun jäähyn peliviivyttämisestä ja HIFK pääsi ylivoimalle. Kärpät sai alivoimalla hyvän tilanteen, mutta ei maalia. Samassa rytäkässä Jussi Jokinen sai ilmeisesti vastustajan mailasta osuman päähänsä, mutta helsinkiläisille ei vihelletty tilanteesta jäähyä.

Jussi Jokinen loukkaantuu ilmeisesti vastustajan mailasta päähän tulleesta osumasta.

Ylivoimapelin aikana HIFK sai kerran kiekon tolppaan, mutta maalia ei nähty.

HIFK pääsi kuitenkin heti perään uudelle ylivoimalle, kun Shaun Heshkan korkean mailan tuomaristo huomasi. Vieraiden toinen ylivoima tuotti tulosta ja HIFK siirtyi kahden maalin karkumatkalle. Maalintekijänä oli Juha Jääskä.

Erätauolle siirryttiin vieraiden kahden maalin johdossa. Erä oli selvästi vieraiden. Kärpät oli hermostunut ja kipsaantui sitä pahemmin, mitä pidemmälle erä eteni. Kotijoukkueelle jäi paljon parannettavaa.

2.erä

Toinen erä on käynnissä.

–Olimme vähän vain katselemassa avauserässä, emmekä niin hyvin mukana kuin pitää olla. Nyt pitää voittaa kaksinkamppailuja, kärppäkapteeni Atte Ohtamaa sanoi erätaukohaastattelussa.

Pirteästi ensimmäiset minuutit pelannut Kärpät pääsi ensimmäistä kertaa ylivoimalle reilun parin minuutin pelin jälkeen. Kärppien ykkösylivoima ei onnistunut alkuunkaan. Jussi Jokiselta ja Ville Leskiseltä nähtiin molemmilta melko luokattomat syötöt suoraan punapaidoille. Kakkosylivoima ei toiminut juuri sen paremmin, eikä ylivoima tuottanut tulosta.

Kärpät pääsi heti erään uudestaan ylivoimalle Juhani Tyrväisen kampitusjäähyn ansiosta. Toinen ylivoimakaan ei tuonut tulosta, eikä pelikään juuri pyörinyt.

Kärpät nousi kuitenkin maalin päähän hetkeä myöhemmin, kun Teemu Kivihalme löysi loistavasti Sami Anttilan, joka nosti kiekon etukulmasta ohi Atte Engrenin.

Kärpät saa ensimmäisen maalinsa HIFK:ta vastaan toisessa erässä.

Peli sähköistyi selvästi Anttilan maalin jälkeen. Niin vieraiden Erik Thorellilla kuin Kärppien Radek Koblizekillakin on ollut loistavat maalipaikat tehdä joukkueelleen lisäosumia.

HIFK sai Kärppiä aisoihin jälleen paremmin aktviisella karvauspelaamisella. Helsinkiläiset iskivät parhaimmillaan kolmella miehellä todella ylhäältä kiinni. Erän viimeinen neljännes on hiljalleen käynnistymässä.

Peli on ollut viimeisten minuuttien aikana melko rikkonaista ja pelikatkoja tulee milloin mistäkin syystä paljon.

Kärppien ykkösketjulla oli erän lopussa loistava paikka tasoittaa peli, kun Ville Leskinen pääsi laidasta läpi. Engren torjui Leskisen vedon, mutta Shaun Heshka oli viittävaille valmis laukomaan kiekon jo ulkona tilanteesta olleen Engrenin ohi. HIFK:n takamies pelasti kuitenkin tilanteen viime hetkellä.

Raksilassa on kaksi erää pelattu. Kärpät lähtee päätöserään maalin takaa-ajoasemasta.

3.erä

Ottelun kolmas erä on alkanut. Raksilassa on virallisen ilmoituksen 4804 katsojaa. Tällä kertaa katsojia on silmämääräisesti jopa tuota enemmän.

Päätöserä on alkanut melko leppoisasti. Mitään raivoisaa takaa-ajoa Kärpiltä ei ole vielä nähty. Erää on pelattu vajaat viisi minuuttia.

Erä lähestyy jo puoliväliä. Kärpät tekee yksittäisiä harppuunahyökkäyksiä, mutta pitempiä hyökkäyspään pyörityksiä ei ole nähty. Vieraiden kovin hyökkäysinto on laantunut ja HIFK keskittyy varmistelemaan johtoaan.

Kärppien Nicklas Lasu käy tällä hetkellä kovilla kierroksilla. Lasulla on kovaa vääntöä punapaitojen kanssa, eikä jäähykään ole kaukana. Sen verran railakkaasti ruotsalainen jakelee poikittaistamailaa.

Peliaikaa on jäljellä kahdeksan minuuttia ja kotijoukkue näyttää hiljalleen lisäävän hieman kierroksia.

Kärpillä on enää reilut neljä minuuttia aikaa tehdä tasoitusmaali.

Kärpät tasoitti ottelun ilman maalivahtia. Maalintekijä Aleksi Heponiemi. Heponiemen tasoitusmaalia edelsi kova taklaus kulmassa, josta HIFK leiri näytti odottavan jäähyä.

Kolme erää ei tuonut ratkaisua ja Raksilassa on edessä jatkoerä.

Kaleva seuraa ensimmäistä välieräottelua Raksilassa. Tilanne on tällä hetkellä 2-2.