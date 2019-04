Kärpät-HIFK 2.erä: Kärpät pienessä pulassa juuri nyt - Kotijoukkueen peli on melkoista puskemista

Kyllähän eka erä näytti että mikään ei ole muutamassa päivässä muuttunut ja merkitsee sitä että finaali haaveet saadaan haudata. Peli on täysin sekoilua sekä puolustuksen ja hyökkäyksen ajoitukset päin peetä. Tänään ifk hakee voiton raksilasta ja sitten onkin maanantaina koko homma ohi. Käsittämätöntä että joukkue hukkaa pelillisen identiteettinsä runkosarjan jälkeen, sillä jo Ilves sarja oli heikkoa pelaamista. Silloin vain Ilves oli liian heikko voittaakseen, mutta nyt on liian kova vastus. Ifk kerta kaikkiaan vain luistelee paljon enemmän ja on pelisysteemiltään Mannerin pelokasta pelitapaa edellä. Kun ei vain Mikko olis soitellut vinkkejä Marjamäeltä ja muuttanut pelaamisen häviötä pelkääväksi kiekoksi.