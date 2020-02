Kärpät-HIFK 1. erä: HIFK kahden maalin johdossa erätauolle

Kärpät ja HIFK pelaavat parhaillaan sarjapisteistä Raksilassa. Perjantai-illan liigakamppailussa suurin mielenkiinto kohdistuu torstaina kärppäpaitaan palanneeseen Juhamatti Aaltoseen.

Poikkeuksellisesti pelinumerolla 33 pelaava Aaltonen hyökkää Kärppien kolmosketjussa yhdessä Janne Pesosen ja Jussi Jokinen.

Kärppien ja HIFK:n kohtaaminen on jo kauden viides keskinäinen. Joukkueet pelaavat kuudenen pelin heti huomenna lauantaina Helsingissä.

Kauden neljästä keskinäisestä kohtaamisesta HIFK on voittanut kolme ja Kärpät vain yhden.

– HIFK on ollut hyvä kärkijoukkueita vastaan, mutta menettänyt pisteitä takanaan oleville. Senpä takia ovat kuudentena, kärppäluotsi Mikko Manner muistutti.

Raksilassa juhlitaan ennen pelin alkua Kärpille reilut kymmenen vuotta sitten pari mestaruutta torjunutta Niklas Bäcöströmiä. Harmittavasti Raksilan mediakuutio sanoi työsopimuksen irti juuri ennen peliä ja Bäckströmin juhlallisuuksia.

1.erä

Ilta alkoi Bäckströmin juhlallisuuksilla. Ilkka Mikkola harmitteli puheessaan, ettei kaksi kuukautta valmisteltua tribuuttivideota voitu näyttää katsojille. Mikkolan lisäksi ääneen pääsi juhlakalu itse. Lopuksi vanhat pelikaverit Kärpistä luovuttivat Bäckströmille muistotaulun.

Nyt Raksilassa on kiekko pudonnut jäähän ja peli alkanut.

Kärpät on saanut otteluun vahvan alun. Ensimmäiset minuutit ovat olleet isäntien hallintaa. Paras maalipaikka on toistaiseksi ollut Jari Sailiolla. Myös Aaltonen on pelannut vahvat ensimmäiset vaihdot.

Kärppien hyvä alku ei paljon painanut, kun HIFK avasi maalitilin ottelussa Juho Keräsen toimesta.

Avauserä lähestyy jo puoliväliä. Hetki sitten Sailio pujotteli komeasti läpi ja matala laukaus lipui vain vähän HIFK-maalin ohi.

Avauserä lähestyy jo loppua. Kärpät on hallinnut kenttätapahtumia, mutta ei ole saanut aikaan tasoitusmaalia muutamasta paikasta huolimatta.

Kärppien pirteimpiä koostumuksia on ollut oululaisten nelosketju, joka on saanut monta kertaa pelin vieraiden päätyyn. Kolmosketjussa Aaltonen on aloittanut pirteästi, mutta ketjukavereista Jokisesta ja Pesosesta ei voi sanoa samaa.

Aivan erän lopulla HIFK iski vielä toistamiseen. Vieraiden Sebastian Dyk pääsi pujahtamaan helposti Michal Kristofin ohi pahojaan tekemään.

Kärpille jäi paljon mietittävää ensimmäiselle erätauolle. HIFK on hyvää vauhtia matkalla kauden neljänteen voittoon oululaisista.

Kaleva seuraa ottelua Raksilassa. Tilanne on tällä hetkellä 0-2.