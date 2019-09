Kärpät hakee revanssia Bernistä – Manner teki pieniä muutoksia kokoonpanoon, Rybar aloittaa maalilla

Kärppien urakka jääkiekon Mestarien liigassa (CHL) jatkuu lauantaina Sveitsissä, kun joukkue kohtaa Kari Jalosen valmentaman SC Bernin.

Joukkueet kohtasivat viime sunnuntaina Oulun Raksilassa. Tuolloin Bern voitti ottelun 2-3 Mark Arcobellon jatkoaikamaalilla.

Kärpät pelasi edellisen pelinsä torstaina Ranskan Grenoblessa. Oululaiset olivat selvästi Grenoblea parempia ja veivät voiton numeroin 2-6. Tuon ottelun kokoonpanoon päävalmentaja Mikko Manner on tehnyt pieniä muutoksia.



Olennaisin muutos on maalivahtivalinta. Grenoblea vastaan maalilla pelasi Justus Annunen, ja nyt aloitusvuorossa on Patrik Rybar.



Juho Lammikko ja Michal Kristof vaihtavat paikkoja kokoonpanossa, ja Aleksi Mäkelä hoitaa seitsemännen pakin roolin.



Ennen kello 18 alkavaa ottelua lohkovaihe on puolivälissä. Kärpät johtaa omaa lohkoaan kolmen pelin jälkeen seitsemällä pisteellään. Takana tulevat ruotsalainen Skellefteå AIK ja SC Bern. Molemmilla on neljä pistettä. Grenoble on tällä hetkellä lohkon jumbona kolmella pisteellään.

Kärpät kohtaa Bern-ottelun jälkeen vielä kaksi kertaa Skellefteån. Kustakin lohkosta kaksi parasta joukkuetta etenee pudotuspeleihin.



Kärppien kokoonpano



Hyökkääjät:

Radek Koblizek – Juho Lammikko - Jesse Puljujärvi

Mika Pyörälä - Janne Pesonen - Jussi Jokinen

Jari Sailio - Michal Kristof - Tuukka Tieksola

Sami Anttila - Tino Metsävainio - Otto Karvinen

Julius Hermonen



Puolustajat:

Jakub Krejcik - Shaun Heshka

Ludwig Byström - Mikko Niemelä

Lasse Kukkonen - Topi Niemelä

Aleksi Mäkelä

Maalissa:

Patrik Rybar, varalla Justus Annunen