Kärpät eteni kahdeksan parhaan joukkoon CHL:ssä - Tshekkihyökkääjä Radek Koblizek oli kahdella maalillaan oululaisten sankari

Kärpät saa jäähyjä totutusti enemmän, nyt jo 10 minuuttia, kahden erän jälkeen, tällä kertaa vastustaja on sen verran kovempi ettei jäähyaitiosta peliä voiteta, se on varmaa. 10 minuuttia alivoimaa pilasi jalat Kärpiltä ja peluutus menee sekaisin.

Aika mestareita ovat Sveitsin pojat sukeltelemaan ja ainakin kaksi kertaa meni hyvin läpi tuomareilta.

Kärpät voittaa varmasti tämän pelin, nyt pois jäähyaitiosta ja omaa peliä pelataan, se on siinä.