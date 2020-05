Justus Annunen jäämässä sittenkin kaudeksi Kärppiin – nuorella tähtimaalivahdilla ikimuistoinen vappu, solmi NHL-sopimuksen Coloradon kanssa

Päättyneellä kaudella Kärppien maalilla loistaneen Justus Annusen vapunvietto sai ikimuistoisen huipennuksen, kun NHL-seura Colorado Avalanche julkaisi 20-vuotiaan Kempeleen kasvatin kolmevuotisen tulokassopimuksen.

Kaudella 2019–2020 Annunen pelasi itsensä kunnolla suuren yleisön tietoisuuteen. Syksyllä hän otti nimiinsä Liigan ennätyksen pitämällä maalinsa puhtaana yhtäjaksoisesti yli 302 minuutin ajan.

Huippuvireen voi todeta myös tilastoista: Annusen torjuntaprosentti (92,88) ja päästettyjen maalien keskiarvo (1,77) oikeuttivat Liigassa maalivahtien kärkipaikkaan.

193-senttisellä Annusella on kelpo eväät läpimurtoon myös Pohjois-Amerikassa. Kärppien maalivahtivalmentajan Ari Hillin kanssa tehty pitkäjänteinen työ on valmistanut nuorukaista tuleviin haasteisiin parhaalla mahdollisella tavalla.

Pohjois-Amerikassa on liikkunut ristiriitaisia tietoja Avalanchen suunnitelmista Annusen suhteen. The Athleticin toimittajan Ryan S. Clarkin mukaan Avalanche kaavailee, että Annunen pelaisi vielä yhden kauden Kärpissä.



Denver Post -lehden toimittaja Mike Chambers esitti arvionaan, että Annunen taistelee tulevalla kaudella Avalanchen AHL-farmiseura Colorado Eaglesin ykkösvahdin paikasta Adam Wernerin kanssa. Hierarkiassa Annusen edellä ovat – ainakin toistaiseksi – Avalanchen NHL-vahdit Pavel Francouz ja Philipp Grubauer.



Vappupäivän aikana täydentyneiden tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että Clarkin näkemys pitää paikkansa ja Annunen olisi jatkamassa uraansa Kärpissä.



Kärpille Annusen nopea lähtö NHL:ään ei kuitenkaan aiheuttaisi ylitsepääsemättömiä ongelmia, vaikka seuran toiveena on pitää nuori tähti Oulussa ja Ari Hillin opissa vielä tulevalla kaudella. Kärppien sopimuspelaajien joukossa on slovakialainen Patrik Rybar, joka muodosti Annusen kanssa Liigan vakaimman maalivahtikaksikon kaudella 2019–2020.



Kärpät myös kuittaa aikanaan rahallisen korvauksen Annusen NHL-siirrosta.

Juttua täydennetty kello 11.50 tiedolla Annusen NHL-varauksesta.

Otsikkoa ja juttua täydennetty kello 15.41 toimittaja Ryan S. Clarkin tiedolla Annusen uran jatkumisesta Kärpissä.