Julius Junttila ei onnistu idässä ei lännessä – mestaruuskauden jälkeen Kärpistä lähteneillä pelaajilla vaihtelevaa menestystä uusissa seuroissaan

Kärppien viime kauden mestarijoukkue pysyi kohtuullisen hyvin kasassa, mutta menestynyt joukkue menettää kuitenkin aina osan kärkipelaajistaan. Näin kävi myös Kärpille.

Oululaisjoukkue menetti muun muassa koko viime kauden tehoketjunsa Julius Junttila – Mikael Ruohomaa – Charles Bertrand sekä myös ykköspakki Miika Koiviston ja läpimurtokauden pelanneen Saku Mäenalasen.

Miten entisillä kärppäpelaajilla sujuu pelit tällä kaudella uusissa seuroissaan? Odotetusti toisilla menee paremmin kuin toisilla.

Yksi onnistujista on viime kauden ykkössentteri Mikael Ruohomaa, joka tähdittää ykkösketjua nyt ruplaliigassa. Mollivoittoista kautta pelaavat sen sijaan viime kauden maalitykki Charles Bertrand sekä jo kertaalleen tällä kaudella potkut saanut Julius Junttila.

Miika Koivisto

Viime kauden ykköspakki Miika Koivisto pelaa KHL:ssä Moskovan Dynamon puolustuksessa. Koivisto on merkkauttanut 20 ottelussa tehot 1+9. Vastuuta on tullut paljon, sillä puolustajan peliajat liikkuvat jatkuvasti 20-25 minuutin haarukassa. Suomalainen on puolustajalegenda Ilja Nikulinin kanssa joukkueensa tehokkain pakki.

Tehotilasto Koivistolla on tosin pakkasella pari pykälää. Ainoan maalinsa hän on tehnyt ylivoimalla.

Mikael Ruohomaa

Kärppien viime kauden ykkössentteri siirtyi Neftehimik Nizhnekamskin joukkueeseen. Ruohomaa muodostaa venäläisjoukkueen ykkösketjun yhdessä Joonas Nättisen ja Juuso Puustisen kanssa. Kolmikko miehittää myös joukkueen sisäisen pistepörssin kärkipaikkaa.

Ruohomaa on pelannut pari peliä ketjukavereitansa vähemmän, mutta merkkauttanut silti mukavat tehoisteet 2+9=11. Etenkin syyskuun toisella viikolla sentteri oli liekeissä tehden viikon aikana neljässä pelissä viisi pistettä.

Peliaikaa Ruohomaa on saanut joukkueensa hyökkääjistä eniten.

Charles Bertrand

Yhdessä Julius Junttilan kanssa Kärpistä Sibir Novosibirskiin siirtynyt viime kauden maalitykki Charles Bertrand pelaa nihkeää kautta. Ranskalainen on onnistunut vasta kaksi kertaa maalinteossa 20 pelin aikana.

Tulos on luonnollisesti iso pettymys, sillä Bertrandin harteille oli kasattu paljon joukkueen tulostekovastuuta. Yrityksen puutteesta hyökkääjää ei voi moittia, sillä Bertrand on 63 laukauksellaan sarjan toiseksi heikoimman joukkueen ylivoimaisesti ahkerin laukoja.

Myös Bertrand on ollut potkuhuhujen kohteena tuloksellisesti vaisun alkukauden aikana.

Julius Junttila

Liigan viime kauden parhaan hyökkääjän kuluva sesonki on ollut painajaismainen. KHL:n Sibir Novosibirskistä tuli potkut vain viiden pelin jälkeen. Junttila siirtyi Ruotsiin Växjö Lakersiin Kärpistäkin tutun Janne Pesosen seurakaveriksi, mutta peli ei lähtenyt rullaamaan länsinaapurissakaan.

Viime viikolla Junttila tippui Växjössä jo ylimääräiseksi hyökkääjäksi peliajan pudotessa muutamaan minuuttiin. Lauantaina Moraa vastaan peliminuutteja tuli sentään kymmenen -ja mikä tärkeintä, Junttila kirjautti kauden toisen tehopisteensä 4-1-voittoon päättyneessä ottelussa.

Junttila kertoi viime viikolla ruotsalaismedian haastattelussa rehdisti, että parannettavaa on ja aikoi tehdä lisää töitä pelivireen kääntämiseksi. Junttila saattaa joutua etsimään jo kauden kolmannen seuran, jos kurssi ei käänny pikaisesti.

Saku Mäenalanen

Pohjois-Carolinaan NHL-paikkaa tavoittelemaan lähtenyt Saku Mäenalanen sai näyttöpaikan Hurricanes-paidassa harjoituskaudella, mutta ennen NHL-sesongin alkua Mäenalanen komennettiin farmiseura Charlotte Checkersiin. Siellä oulunsalolainen on pelannut viisi peliä tehoin 1+3.

Farmikomennus oli Mäenalasen kohdalla odotettu. Mäenalasen kanssa samassa seurassa pelaa myös niin ikään oulunsalolaislähtöinen Janne Kuokkanen, joka kuuluu tehoilla 4+3 Checkersin parhaisiin pistemiehiin.

Kristian Vesalainen

Kesken viime kauden HPK:sta Kärppiä vahvistamaan tullut Kristian Vesalainen aloitti kauden Winnipeg Jetsin riveissä NHL:ssä. Viiden pelin jälkeen Vesalainen sai komennuksen farmisarjaan, jossa kahdessa pelissä tilille napsahti tehot 0+4.

NHL-pistetilikin on jo auki, sillä tilillä on yksi syöttöpiste.

Juha Koivisto

Pudotuspeleissä viime keväänä yllättävän tärkeäksi pelaajaksi noussut Juha Koivisto siirtyi Ranskaan Rouen Dragonsin rivehin. Koivisto kävi syksyllä myös Oulussa uuden joukkueensa kanssa, kun Kärpät kohtasi Rouenin CHL-ottelussa.

Ranskassa Koivisto on saanut vastuuta etenkin alivoimalla, mutta myös hyökkäävämpi rooli on tullut tutuksi. Tehopisteitä on tilillä toistaiseksi kuusi, kun pelejä on takana 11.

Oulun visiitillään aiemmin syksyllä Koivisto kertoi viihtyneensä Ranskassa hyvin. Hän päätyi seuraan pitkälti viime kauden joukkuetoveri Bertrandin suosituksesta.