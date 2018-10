Jääkiekko nopeutuu, ja nykyajan huippupelaajalla pitää olla nopeustaitavuutta, nopea pää, kyky lukea peliä ja kyky pelata nopeasti. Näin luetteli jääkiekkomaajoukkueen päävalmentajaksi palannut Jukka Jalonen Helsingissä perjantaina, joten ei ihme, että palloilulajien kansainvälisen valmennuskeskustelun kuumin aihe on nyt pelaajien kognitiivisten taitojen kehittäminen.

– Suomalainen kiekkoilu on ihan maailmanluokkaa, kun puhutaan kärkipelaajien pelikäsityksestä. Kyllä he ovat tuolta (päästä) nopeita. Useimmiten huippupelaajan ja hyvän pelaajan ero on korvien välissä, se miten nopeasti pelaajat tekevät oikeita valintoja kentällä, Jalonen sanoi.

Havainnoinnin, päätöksenteon ja niistä seuraavien suoritusten nopeuden tärkeys on oivallettu laajasti, mutta aiheen tuoreudesta kertoo, että tietoa erilaisten harjoitusmenetelmien vaikutuksesta pelaajien kognitiiviseen nopeuteen urheilukentällä ei juuri ole.

– Sitä on vaikea sanoa, miten paljon siitä on opittua jonkun systeemin kautta tai sen eteen on tehty töitä, vai onko joku vain lahjakkaampi kuin toinen ja asiat tarttuvat nopeammin. Varmasti se vaikuttaa, mitä ruohonjuuritasolla on tehty pikkupojista asti treeneissä. Tietyllä tavalla harjoittelemalla myös kognitiiviset taidot ja päätöksenteko kehittyvät pelaajilla. Sitä on vaikea mitata, mutta mielenkiintoinen aihe se on, Jalonen sanoi.

"Eihän se voi kuin kehittää"

Jalosella on toisella maajoukkueen päävalmentajakaudellaan näpeissään nuorten suomalaispelaajien sukupolvi, joka kuuluu maailman eturiviin.

– Se on todella hieno juttu. Yksi syy miksi lähdin tähän oli se, että tiesin että uusia pelaajia on tulossa ja keväisin on oikeasti mahdollisuus pärjätä. Tuo pelaajamäärä on silti yllättänyt. On noussut muutamia kavereita, joista en olisi uskonut, että he ihan vielä ovat siellä.

Maajoukkueen ja Jalosen kannalta hyvä uutinen on, että nämä nuoret tähdet ovat lähes kaikki osoittaneet halukkuutensa pelata keväisin MM-kisoissa.

Jalonen sanoi uskovansa, että MM-kisoissa pelaaminen on myös pelaajien etu. Päävalmentajan mielestä MM-kisapelit kehittävät enemmän kuin saman ajan käyttäminen fysiikkaharjoitteluun.

– Jätkät jotka olivat mukana viime keväänä (MM-kisoissa), miten he ovat pelanneet, kun kausi meni vähän pitkäksi? Jalonen kysyi ja vastasi itse:

– (Sebastian) Aholla on ollut ihan kohtuullinen alku, (Mikko) Rantasella on ollut ihan kohtuullinen alku, (Juuso) Riikolalla on ollut ihan kohtuullinen alku. Minä näen ainakin niin, että siitä on paljon hyötyä pelaajalle. Tämä on kuitenkin peli, ja pelataan maailman huippuja vastaan, siellä ovat (Connor) McDavid ja kumppanit vastassa. Eihän se voi kuin kehittää.