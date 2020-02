Joonas Donskoi nauttii NHL-elämästään Coloradon Denverissä – "Kaikki on täällä halvempaa"

Äskettäin loukkaantunut Mikko Rantanen kehuu joukkuetoverinsa monipuolisuutta.

Joonas Donskoi elää jääkiekkounelmaansa. Kärppä-taustainen hyökkääjä jätti kesällä NHL-seura San Jose Sharksin neljän kauden jälkeen ja solmi neljän vuoden mittaisen pestin Colorado Avalanchen kanssa.

Siirto tuplasi hänen palkkansa liki neljäksi miljoonaksi dollariksi vuodessa.

– Ei San Josessa valittamista ollut, mutta oma ura jäi hieman junnaamaan sinne, Donskoi kertoo.

– Hyvään saumaan tuli uusi mahdollisuus ja uudet ympyrät. Joukkue on ottanut minut hyvin vastaan. Kaupunki on nätti ja joukkue hyvä – ei voi valittaa, Donskoi jatkaa hymyn kera.

Samettikäsinen hyökkäyspään taituri ei saanut aivan parastaan esiin kalifornialaisseurassa. Denverissä hänellä oli ottaja, joka tiesi mitä saa. Sen vahvistaa joukkuetoveri Mikko Rantanen.

– "Jone" (Donskoi) on monipuolinen pelaaja. Pystyy tekemään töitä niin ali- kuin ylivoimalla. Hänet voi lyödä lähes mihin kenttään vaan, sillä tiedossa on, että tulosta tulee, Rantanen kuvaa.

Raahessa syntynyt ja Kärpissä C-juniorina aloittanut Donskoi kotiutui nopeasti Kaliforniasta sisämaahan.

– Elämäntyyli täällä on erilainen kuin länsirannikolla. Kaikki on täällä halvempaa, näkee lunta ja vuoristo laskettelukeskuksineen on ympärillä. Tämä on myös huomattavasti rauhallisempi paikka, Donskoi listaa.

Puoliso Minnesotasta

Donskoin asettumista Denveriin on avittanut yhdysvaltalaisen puolison viihtyminen uudessa kaupungissa.

– Minulla on puoliso, jonka tapasin San Josessa. Alun perin hän on tosin Minnesotasta, Donskoi paljastaa.

– Jotenkin paljon kotoisampi olo on ollut, olemme viihtyneet tosi hyvin.

Pelikauden aikana NHL-miesten ja perheiden rytmin täyttää ottelu-, matka- ja harjoituskalenteri. Vapaapäivät ovat harvinaista luksusta.

– Elämä on melko kiireistä. Ei tässä kerkeä Suomessa käymään. En kuitenkaan unohda juuriani. Olen ylpeä suomalaisuudestani, ja Suomen lippua pidetään korkealla, Rantanen linjaa.

Pelireissuilla NHL-ammattilaiset saavat kyllikseen ravintolaruokaa. Siksi Donskoi monen muun tavoin arvostaa vastakohtaa.

– Kotipöperöllä mennään. Suomessa luonnollisesti saa äidin pöperöitä. Ne vasta parhaita ovatkin, 27-vuotias Donskoi kehuu.

Nyt ilman kartturia

Syksyllä Donskoita kutsuttiin NHL:n suomalaissensaatioksi. Hän paikkasi Avalanchen kärkiketjujen loukkaantumisia menestyksellä. Seuraava osuma tietää uutta omaa maaliennätystä.

Täsmällisenä miehenä Donskoi on nakuttanut kolmella viime kaudella peräkkäin 14 runkosarjaosumaa.

Rantasen äskettäisen loukkaantumisen myötä Donskoi voi jälleen saada lisää vastuuta ykkösvitjoissa. Ennen sivuun joutumistaan Rantanen ehti ylistää suomalaista joukkuetoveriaan.

– Hän pelaa hyvällä tasolla illasta toiseen, varsinkin kun mennään playoffseihin ja pelit kovenevat. Leveyttä tarvitaan, ja Donskoi on juuri oikea äijä siihen, Rantanen ennakoi.

Avalanche joutuu tulemaan toistaiseksi toimeen ilman Rantasta. Niin myös Donskoi Denverin liikenteessä, jossa Rantanen on toiminut hänen apukuskinaan kitkarenkain varustetussa autossa.

Lumi sulaa teiltä yleensä pois nopeasti, mutta uudessa ympäristössä on vielä hiukan oppimista.

– Minulla on jopa ajohanskat, ja Mikko toimii kartturina. Kyllä hänen täytyisi hieman petrata. Välillä tulee tiukkaa vasenta ja oikeaa loivaa, vaikka voisi ajaa kovempaakin, mutta kyllä hän siitä oppii, Donskoi nauraa.