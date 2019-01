Jääkiekon nuori kultajoukkue palasi Suomeen – Kärppähyökkääjä Rasmus Kupari: "Ei näitä usein tule"

Eikö tämä hehkutus taas jo riitä.

Suomessa on paljon ihmisiä ja työntekijöitä, jotka ovat onnistuneet saavuttamaan paljon enemmän tai vähintäänkin saman, mitä tässä markinaalilajissa on nyt tehty. No, näistä maan hiljaisista ei kirjoiteta ollenkaan, mutta ei ne taida sitä kaivatakkaan, koska haluavat olla tämän hehkutuksen ulkopuolella viisaasti.