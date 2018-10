Jääkiekkovalmentaja Petri Skriko jatkaa Herningissä myös ensi kaudella

Tanskan jääkiekkoliigan Herning Blue Fox on tehnyt ensi kautta koskevan jatkosopimuksen suomalaispäävalmentajansa Petri Skrikon kanssa, tiedotti seura nettisivuillaan keskiviikkona. Myös Skrikon slovakialainen apuvalmentaja Lubos Pisar jatkaa Herningissä.

NHL:ssä yli 500 ottelua tahkonnut Skriko edusti Herningiä pelaajana vuosina 1993–99. Tämän jälkeen Skriko siirtyi seurassa päävalmentajaksi kahden kauden ajaksi. Skriko palasi Herningin peräsimeen viime kaudella.

Herning kuuluu Tanskan kiekkoilun suuriin, mutta tämän kauden alku on ollut joukkueelle vaikea. Herning on sarjassa 11 ottelun jälkeen viimeistä edellisenä. Joukkue on pystynyt vain yhteen kolmen pisteen voittoon.