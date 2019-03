Jääkiekkoilija Mikke Levo on pelannut Liigaa, Mestistä ja Suomi-sarjaa – "Pelaajalle Mestis on kaikkein vaativin"

Mikke Levo, 23, on eräänlainen jääkiekkoilijuuden kokemusasiantuntija. Hän on pelannut kaksi kautta Liigaa ammattilaisena Ilveksessä, kaksi kautta Suomi-sarjaa amatöörinä Nokian Pyryssä ja nyt on menossa toinen kausi puoliammattilaisena TuTon Mestis-joukkueessa.

Juniorimaajoukkueet läpi kolunnut Oriveden Fortunan kasvatti debytoi 18-vuotiaana Liigassa.

– Olin muuttanut 16-vuotiaana Orivedeltä Tampereelle yksin asumaan. Tuntuihan se hienolta, kun pelaamisesta alkoi saada rahaa, eikä enää ollut vanhempien avun varassa.

Läpimurto jäi kuitenkin tekemättä. Liigaotteluita kertyi kahdessa kaudessa vain 44. Kun Levo jäi ilman jatkosopimusta, hän kadotti tilapäisesti motivaationsa.