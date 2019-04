HPK-Kärpät 2.erä Kärpille ämpärillinen jäävettä niskaan - HPK iski kaksi maalia alle minuutissa

Kärpät ja Hämeenlinnan Pallokerho pelaavat toisen liigafinaalin tiistaina Hämeenlinnassa. Kärpät johtaa finaalisarjaa 1-0 voitettuaan ensimmäisen kohtaamisen.

Kärpät lähtee otteluun täsmälleen samalla kokoonpanolla, jolla se kaatoi HPK:n lauantaina. Edes pitkin kevättä eläneissä hyökkäysketjuissa ei ole tällä kertaa muutoksia. Maalilla jatkaa tuttuun tapaan Veini Vehviläinen.

HPK ei ole vaihtanut pelaajia kokoonpanosta, mutta hyökkäysketjuihin päävalmentaja Antti Pennanen on tehnyt pientä hienosäätöä.

Hämeenlinnassa pelataan liigafinaaleita ensimmäisen kerran sitten kevään 2010, jolloin HPK hävisi finaaleissa Kai Suikkasen valmentamalle Turun Palloseuralle. Rinkelinmäen jäähalli on ääriään myöten täynnä tiistai-illan ottelussa ja tunnelma on katossa.

HPK ei ole hävinnyt tänä keväänä vielä yhtään pudotuspeliottelua kotikaukalossaan. Kärppien pitää pystyä vastaamaan erityisesti hämeenlinnalaisten alkurynnistykseen, joka tulee olemaan kotiyleisön piiskaamana raju.

– Vanhan sanonnan mukaan ottelua ei voi voittaa ensimmäisessä erässä, mutta sen voi hävitä, kärppäluotsi Mikko Manner muistutti.

1.erä

Hämeenlinnassa on paikalla tuttuun tapaan paljon kärppäkannattajia. Joukkueiden faniryhmät on sijoitettu hallin vastakkaisiin kulmiin. Kärppäpaitoja näkyy myös muualla katsomossa ja käytävillä suhteellisen paljon.

Ennen pelin alkua jäällä pyörähti kultaan pukeutunut yleisön huudattaja nostattamassa tunelmaa. Ääntä Rinkelinmäellä riittää ja piisaa. Hämeenlinnassakin se tulee tosin pitkälti pahvisista läpsyttimistä, joiden tuottama meteli on melko pistävä.

Ottelu on alkanut.

Kärpät aloitti hyvin ja Ville Leskisellä oli loistava maalipaikka jo parin sekunnin pelin jälkeen.

Ensimmäiset minuutit on pelattu. Pelissä on heti alussa todella paljon vauhtia. Molemmat joukkueet pyrkivät olemaan aloitteellisia, eikä kumpikaan ole lähtenyt pelkästään puolustamaan. Kasassa on hyvän kiekkoillan ainekset.

Vajaan neljän minuutin pelin jälkeen Kärpät pääsi ylivoimalle, kun HPK:n Jesper Lindgren joutui rikkomaan. Kärpät sai muutaman hyvän laukauksen, mutta maalia ei ylivoimalla nähty.

Setisemän minuutin pelin jälkeen myös kotijoukkue pääsi testaamaan ylivoimapeliään, kun Jasper Lindsten rikkoi hyökkäysalueen kulmassa. Jäähy tuli suhteellisen helposti.

Kärpät kesti alivoiman ja Jussi Jokinen pääsi yrittämään jopa alivoimaosumaa. Erikoistilanteet jatkuivat, kun HPK otti pikkukakkosen heti ylivoimansa päätteeksi. Tämäkään ylivoima ei tuottanut tulosta.

Avauserän ensimmäinen puolikas pelattiin melkein kokonaan erikoistilannepeliä. Jospa nyt nähtäisiin hieman myös 5-5-peliä.

HPK sai vaarallisen hyökkäyksen, kun Atte Ohtamaa haparoi hyökkäyssiniviivalla. Tilanne päättyi lopulta pieneet painiin. Ohtamaa tuli vääntämään vahvasti kultakypärä Teemu Turusen pois Vehviläisen näköpiiristä.

Kärpät siirtyi johtoon, kun avauserän viimeinen neljännes oli käynnistymässä. Rasmus Kupari rytmitti keskialueella ja syötti Mikko Niemelän hyökkäykseen. Niemelä ujutti kiekon maaliin Emil Larmin längistä.

Niemelällä kulkee tällä hetkellä, sillä pikkulinnut ovat laulaneet miehen saaneen pääsiäisen aikoihin myös perheenlisäystä.

Kärpille on sattunut useampia vaarallisia kiekonmenetyksiä hyökkäyssiniviivalla. Niistä oululaisten tulisi päästä eroon.

Rinkelinmäen katsomosta löytyy myös tuttuja kärppäpelaajia. Katsomossa näyttäisi istuvan muun muassa Janne Pesonen.

Avauserä Hämeenlinnassa on pelattu. Erätauolle poistuttiin kärppäjohdossa. Maalivahtien torjunnat avauserässä Vehviläinen neljä, Larmi seitsemän.

2.erä

Ottelun toinen erä on alkanut.

Kotijoukkue sai heti hyvän hyökkäyksen ja hyvän ohjauksen Vehviläisen maalille. Heti perään Kärpät hyökkäsi Leskisen johdolla oranssipaitojen haparoidessa vuorostaan hyökkäyssiniviivalla.

HPK sai vahvan pyörityksen Kärppien nelosketjua vastaan, mutta Kärpät puolusti keskustan loistavasti. Tilanne purkautui Sami Anttilan kiekon blokkaukseen.

Ensimmäinen neljännes toisestakin erästä on jo pelattu. Kärpillä ei ole ollut nyt reiluun neljään pelattuun finaalierään kovin suurta hätää hämeenlinnalaisten kanssa. Muutamat pahat paikat Vehviläinen on hoitanut maalillaan tyylillä.

Oskar Osala piti kotijoukkueen vaihtoaition hereillä laukomalla kiekon läheltä ja lujaa suoraan aitioon. Pienet anteeksipyynnöt ja matka jatkui.

Fanikatsomoilla on pienimuotoinen kisailu parhaillaan menossa. Kärppäfanit pärjäävät hyvin alivoimasta huolimatta.

HPK pääsi ylivoimalle erän lähestyessä jo puoliväliä. Rangaistuksen otti Teemu Kivihalme, joka kellisti Nicklas Lasua aikansa poikittaisella hakanneen HPK-pelaajan.

HPK sai pakkopelin pyörimään vasta aivan ylivoiman viime hetkillä. Se tuotti sitten nopeasti tulosta, kun Hakanpää-Niemelä pakkipari jätti Janne Tavin vapaaksi maalin eteen.

Tästä vain muutamaa sekuntia myöhemmin Teemu Turunen vei HPK:n ensimmäistä kertaa johtoon. Meteli Rinkelinmäen jäähallissa yltyi johtomaalin jälkeen huimaksi.

HPK sai pikamaalien jälkeen huimasti virtaa tekemiseen. Kärpillä puolestaan kesti hetki saada juonesta taas kiinni shokkiminuutin jälkeen.

Kaleva seuraa ottelua Hämeenlinnassa. Tilanne on tällä hetkellä 2-1.