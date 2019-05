HPK - Kärpät 1. erä: Vieraiden alkurynnistys ohi - HPK sai juonesta kiinni

Kärpillä on mahdollisuus varmistaa Suomen mestaruus illalla Hämeenlinnan Rinkelinmäellä voitolla HPK:sta. Jos Kärpät häviää, liigamestaruus ratkeaa Raksilassa lauantaina.

Kärpät on joutunut finaalisarjassa puolustuskannalle vahvaa hämäläishyökkäystä vastaan. Oululaisjoukkue on antanut aloitteen suosiolla haastajalle, keskittynyt puolustamaan ja iskenyt vastaiskuista sekä vastustajan virheistä.

Se on tuonut tulosta jo kahdessa pelissä. HPK:n täytyykin löytää aseet Kärppien oman maalin suojeluun. Lisäksi hämeenlinnalaiset tarvitsevat ykkösmaalivahti Emil Larmilta virheetöntä iltaa.

Joukkueiden kokoonpanoissa ei ole käytännössä mitään muutoksia kuudennessa finaalissa.

1.erä

Rinkelinmäen jäähalli on jälleen loppuunmyyty. Paikalla on tuttuun tapaan satoja kärppäfaneja omassa kulmauksessaan. Paikalla on myös paljon oululaisjoukkueen taustaryhmää sekä pelaajien perheenjäseniä.

Ottelu on alkanut.

Kärpät on aloittanut ottelun vahvasti. Paine on ollut kotijoukkueen päässä ja maalipaikkoja on ollut jo pari. Kärpät on liikkeellä raikkaalla jalalla.

Kärpät on pelannut alun todella aggressiivisesti karvaten välillä ylhäältä jopa kolmelta. HPK on ollut pulassa oululaisten vahvan alun kanssa.

Reilun seitsemän minuutin pelin jälkeen HPK sai ensimmäisen kunnon pyörityksen Kärppien puolustuspäähän. Kärpät joutui turvautumaan pitkään ja sai palkinnoksi vihellyskonsertin.

Avauserän puolivälin paikkeilla Kärpät joutui finaalisarjan aiemmista peleistä tutulle puolustuskannalle. Oululaisten ykkösnyrkki sai kuitenkin hyvä hyökkäyksen, jonka päätteeksi Jasper Lindsten pääsi yrittämään maalia Larmin nenän edestä, mutta HPK-veskari veti pidemmän korren.

Kärpillä on loistava kannustus Rinkelinmäellä. Ajoittain kärppäfanit dominoivat hallin äänimaisemaa.

Kärppien kakkosketju sai vahvan paineen Larmin maalin tuntumaan luoden useammankin maalipaikan. HPK kuitenkin selvisi pälkähästä.

Kärpät pääsi ylivoimalle, kun Otto Paajanen otti pikkukakkosen huitomisesta.

Oskar Osalalla oli ylivoimalla täysin avopaikka, mutta Osalan laukaus oli ponneton. Pakkopeli toimi varsin hyvin, mutta maalia ei tullut. HPK:lla oli mukana alivoimataistelussa myös ripaus onnea.

Heti alivoiman jälkeen oranssipaita pääsi puolittain läpi, mutta laukaus viuhui ohi Vehviläisen maalin.

Kaleva seuraa ottelua Rinkelinmäellä. Tilanne on tällä hetkellä 0-0.