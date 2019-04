HIFK-Kärpät 2.erä: Finaalipaikka erän päässä - Kolmas erä käynnissä Helsingissä

Kärpät metsästää illalla viimeistä kiinnitystä jääkiekkoliigan finaaleihin. Oululaiset johtavat välieräsarjaa Helsingin IFK:ta vastaan ennen illan peliä otteluvoiton 3-2.

Kärpät ei ole voittanut välierissä toistaiseksi peliäkään Nordenskiöldinkadun jäähallissa. HIFK on käyttänyt hyväkseen pienemmän kotikaukalonsa, eikä Kärpät ole päässyt ahtaamman kaukalon kanssa vielä sinuiksi.

Kärppäluotsi Mikko Manner on tehnyt jälleen runsaasti muutoksia Kärppien kentällisiin. Muun muassa Jussi Jokinen pelaa nyt Michal Kristofin johtamassa kolmosketjussa ja Oskar Osala operoi nelosketjun sentterin tontilta maanantai-illan ottelussa.

Jokisen paikan ykkösketjussa ottaa tshekkihyökkääjä Radek Koblizek, joka pelasi ykköslinjassa ennen Jokisen liittymistä joukkueeseen.

Kärppien kokoonpanoon paluun tekee pitkään sivussa ollut maalivahti Jussi Rynnäs. Torjuntavuorossa jatkaa kuitenkin edellisessä ottelussa paljon petrannut Veini Vehviläinen.

HIFK:n kokoonpanosta puuttuu puolustaja Ryan O’Connor, joka loukkaantui perjantain pelissä Raksilassa. Muuten helsinkiläisten kokoonpanossa ei ole suuria muutoksia. Tehohyökkääjä Joonas Rask on edelleen sivussa.

1.erä

Ottelu on alkanut. Helsingin jäähalli on ääriään myöten täynnä illan ottelussa. Paikalla parveilee jonkin verran myös pelaaja-agentteja tilaa etsimässä.

Maamme-laulun ennen peliä esitti Redrama. Hallin yhteen kulmaan ahdetut kärppäfanit huusivat tuttuun tapaan pohjoista laulun aikana.

Punapaitojen Erik Thorell pääsi kokeilemaan jo muutaman sekunnin pelin jälkeen, mutta laukaus viuhui ohi.

Kärpät on ollut hyvin pelissä mukana ensimmäisten minuuttien aikana. Etenkin oululaisten ykkösketju sai mukavan hyökkäyspään pyörityksen aikaan. Ottelu on muutenkin alkanut vauhdikkaasti ja Helsingin jäähallissa on tunnelma korkealla.

HIFK:n Teemu Talberg punnersi nelosketjun vahtivuorolla vahvasti Vehviläisen nenän eteen, mutta ei onnistunut tekemään maalia. Hetkeä aikaisemmin Teemu Kivihalme pelasti loistavalla katkolla orastavan 2vs0-hyökkäyksen. Tapahtumia on molemmissa päissä tällä hetkellä.

Punapaitojen Iikka Kangasniemi kieputteli kärppäkentällisen solmuun ja laukoi, mutta yli. Se herätti kuitenkin hallin hurjaan kannustukseen.

Kärpät sai loistavan maalipaikan, kun Teemu Kivihalme pääsi yllättäen HIFK-puolustajien välistä yksin läpi. Ratkaisu oli kuitenkin hieman vaisu ja Atte Engren torjui yrityksen.

Kärppien nelosketju pelasi Sami Anttilalle loistavan maalipaikan päädystä maalin eteen, mutta Anttila ei onnistunut. Avauserää on pelattu 14 minuuttia.

Avauserän perusteella Kärpät on onnistunut taklaamaan yhden pelillisen haasteen, joka on vaivannut etenkin Helsingissä. Kärpät pääsee nyt keskialueen yli yllättävän hyvin.

Jokaisessa liigaottelussa yksi kiekkopersoona valitsee ottelun kolme parasta pelaajaa. Helsingissä hän on tänään NHL:stä jo Suomeen ehtinyt oulunsalolaislähtöinen Markus Granlund.

Miska Humalojalla terästetty nelosketju sai kaksi loistavaa maalipaikkaa, mutta niin Anttila kuin Lasse Kukkonenkin epäonnistuivat omissa yrityksissään.

Avauserä Helsingissä on pelattu. Kärpät pelasi vahvan erän ja voisi johtaa ottelua jo useammalla maalilla, jos maalijyvä olisi ollut paremmin kohdallaan. Myös HIFK sai muutaman paikan, mutta Kärpillä oli silti erän vaarallisimmat maalipaikat.

Aivan erän lopulla Kärpät pääsi ylivoimalle, kun Juhani Tyrväinen otti pikkukakkosen. Toinen erä alkaa Kärppien ylivoimalla.

2.erä

Ottelun toinen erä on käynnissä.

Kärpät siirtyi johtoon heti erän alussa, kun Ville Leskinen purjehti läpi ja hassutti Atte Engrenin. Maali oli ylivoimamaali. HIFK:n puolustajat Kyle Quincey ja Ville Varakas eivät pystyneet Leskistä estelemään.

Ville Leskinen teki ottelun avausmaalin 6. välieräottelun toisessa erässä Helsingissä.

Juuri nyt Kärpät näyttää kaukalossa siltä mihin jo runkosarjan aikana on totuttu. Valkopaitainen vierasjoukkue vie peliä vahvasti tällä hetkellä. Oululaisten pelaaminen on vaivattoman ja kevyen näköistä.

Pelissä on ollut toistaiseksi yllättävän vähän torikokouksia ja tönimisiä. Nyt Shaun Heshka sai sellaisen aikaan Micke-Max Åstenin kanssa.

HIFK:n maalipaikat toisessa erässä ovat jääneet puuttumaan totaalisesti. Vehviläinen nappasi hetki sitten oikean TV-torjunnan, mutta laukaus olisi painunut ohi ilman koppiakaan. Näyttävät torjunnat kuitenkin pönkittävät Vehviläisen itseluottamusta entisestään.

HIFK sai erän lähestyessä puoliväliä pitkän pyörityksen kärppäpäätyyn, mutta maali jäi uupumaan, vaikka Anton Lundell pelasi loistavan maalipaikan takatolpalle. Heti perään Kivihalmeella oli avopaikka toisessa päädyssä ja välittömästi taas HIFK oli erittäin lähellä maalia. Nyt mennään päästä päähän!

Kärpät joutui pahaan paineeseen, kun Atte Ohtamaa suti kiekosta ohi hyökkäyssinisellä ja HIFK sai myllyn päälle. Kotijoukkue sai todella pitkän paineen Kärppien päätyyn, joka oli johtaa maaliin. Vehviläinenkin joutui tiukkaan paikkaan seikkaillessaan kulmassa kiekon kanssa, mutta Kärpät selvisi osittain hyvällä tuurillakin ilman takaiskua.

Kärpät pääsi ylivoimalle, kun Sakari Salmisen maila jäi kiinni Jani Hakanpään kainaloon.

Kärpät ei saanut ylivoimamaalia, mutta heti HIFK:n tultua täysilukuiseksi Rasmus Kupari karkasi läpiajoon ja vei Kärpät 0-2-johtoon.

Rasmus Kupari vastasi Kärppien toisesta maalista jääkiekkoliigan välieräottelussa HIFK:ta vastaan.

Heti perään Jasper Lindsten kolisutteli tolppaa Atten Engrenin takana.

Kärppäketjut pyörivät tällä hetkellä aivan miten sattuu. Jäällä voi olla käytännössä minkälainen kombinaatio tahansa.

Lindsten oli lähellä onnistua maalinteossa vielä erän viimeisellä minuutilla, mutta syöksy kiekkoon maalin edessä ei aivan osunut.

Kärpät lähtee kolmanteen erään kahden maalin johdossa. Oululaiset jatkoivat toisessa erässä siitä mihin ensimmäisessä jäivät. Kärppien jalka on kevyt ja hyökkäyspelaaminen toimii helpon näköisesti.

3.erä

Ottelun kolmas erä on alkanut.

HIFK pääsi heti erän alussa ylivoimalle, kun Jani Hakanpää otti pikkukakkosen. Verkko heilui ylivoiman aikana monta kertaa. HIFK:n epäonneksi se ei ollut kuitenkaan maaliverkko vaan päätyverkko. Lasse Kukkonen otti alivoiman aikana yhden kipeän blokkauksen.

Kolmannesta erästä on kohta pelattu ensimmäinen neljännes. Ote on ollut kotijoukkueella, pitkälti juuri päättyneen ylivoiman ansiosta.

Tunteet alkavat hiljalleen kuumentua. Jasper Lindsten väänsi toisessa päässä punapaitaisen kanssa ja Atte Ohtamaa samaan aikaan toisessa päässä.

Helsinkiläisyleisölle täytyy nostaa hattua. Meteliä on paljon, eikä se ole laskenut tippaakaan kotijoukkueen tukalasta paikasta huolimatta.

Kaleva seuraa ottelua Helsingissä. Tilanne on tällä hetkellä 0-2.