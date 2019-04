HIFK-Kärpät 1.erä: Helsingissä vauhdikas alku - Kärpät hyvin pelissä mukana

Kärpät metsästää illalla viimeistä kiinnitystä jääkiekkoliigan finaaleihin. Oululaiset johtavat välieräsarjaa Helsingin IFK:ta vastaan ennen illan peliä otteluvoiton 3-2.

Kärpät ei ole voittanut välierissä toistaiseksi peliäkään Nordenskiöldinkadun jäähallissa. HIFK on käyttänyt hyväkseen pienemmän kotikaukalonsa, eikä Kärpät ole päässyt ahtaamman kaukalon kanssa vielä sinuiksi.

Kärppäluotsi Mikko Manner on tehnyt jälleen runsaasti muutoksia Kärppien kentällisiin. Muun muassa Jussi Jokinen pelaa nyt Michal Kristofin johtamassa kolmosketjussa ja Oskar Osala operoi nelosketjun sentterin tontilta maanantai-illan ottelussa.

Jokisen paikan ykkösketjussa ottaa tshekkihyökkääjä Radek Koblizek, joka pelasi ykköslinjassa ennen Jokisen liittymistä joukkueeseen.

Kärppien kokoonpanoon paluun tekee pitkään sivussa ollut maalivahti Jussi Rynnäs. Torjuntavuorossa jatkaa kuitenkin edellisessä ottelussa paljon petrannut Veini Vehviläinen.

HIFK:n kokoonpanosta puuttuu puolustaja Ryan O’Connor, joka loukkaantui perjantain pelissä Raksilassa. Muuten helsinkiläisten kokoonpanossa ei ole suuria muutoksia. Tehohyökkääjä Joonas Rask on edelleen sivussa.

1.erä

Ottelu on alkanut. Helsingin jäähalli on ääriään myöten täynnä illan ottelussa. Paikalla parveilee jonkin verran myös pelaaja-agentteja tilaa etsimässä.

Maamme-laulun ennen peliä esitti Redrama. Hallin yhteen kulmaan ahdetut kärppäfanit huusivat tuttuun tapaan pohjoista laulun aikana.

Punapaitojen Erik Thorell pääsi kokeilemaan jo muutaman sekunnin pelin jälkeen, mutta laukaus viuhui ohi.

Kärpät on ollut hyvin pelissä mukana ensimmäisten minuuttien aikana. Etenkin oululaisten ykkösketju sai mukavan hyökkäyspään pyörityksen aikaan. Ottelu on muutenkin alkanut vauhdikkaasti ja Helsingin jäähallissa on tunnelma korkealla.

HIFK:n Teemu Talberg punnersi nelosketjun vahtivuorolla vahvasti Vehviläisen nenän eteen, mutta ei onnistunut tekemään maalia. Hetkeä aikaisemmin Teemu Kivihalme pelasti loistavalla katkolla orastavan 2vs0-hyökkäyksen. Tapahtumia on molemmissa päissä tällä hetkellä.

Punapaitojen Iikka Kangasniemi kieputteli kärppäkentällisen solmuun ja laukoi, mutta yli. Se herätti kuitenkin hallin hurjaan kannustukseen.

Kaleva seuraa ottelua Helsingissä. Tilanne on tällä hetkellä 0-0.