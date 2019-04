Heinäpään haukka Kari Jalonen saalisti jo kuudennen mestaruutensa päävalmentajana – Kipinä valmentamiseen hehkuu edelleen: ”Joukkueen rakentaminen ja johtaminen kiehtoo”

Heinäpään haukan Kari Jalosen huikealle valmennusuralle lyötiin lauantaina jälleen uusi merkkipaalu, kun oululaislähtöinen valmentaja luotsasi SC Bernin Sveitsin liigan mestariksi.

Seurajoukkueen päävalmentajana kauden alusta loppuun operoidessaan lähes joka toinen Jalosen luotsaama sesonki on päättynyt mestaruusjuhliin. Tilastofakta on mykistävä.

Sveitsin liigassa kolmatta kauttaan SC Berniä valmentava Jalonen luotsasi käkikellomaan mahtiseuran toista kertaa mestariksi kolmen vuoden sisällä.

Kaleva tavoitti mestaruusjuhlista happea vetävän hyväntuulisen Jalosen pyörälenkiltä kesäisestä Bernistä.

– Mestaruushulina on juuri nyt aika rauhallista, mutta huomenna on kaupunginjohdon järjestämä vastaanotto yhdessä niin ikään mestaruuden voittaneen jalkapalloseura Young Boysin kanssa. Perjantaina on iso tapahtuma jäähallilla ja juhlinta huipentuu lauantaina suureen paraatiin. Sunnuntaina lennän takaisin Suomeen, vuosien saatossa Turkuun kotiutunut Jalonen jutteli.

Juhlat Euroopan runsaslukuisimman yleisön edessä

Bern sai juhlia mestaruutta ensimmäistä kertaa Jalosen aikana Euroopan runsaslukuisimman kotiyleisön edessä, sillä toissa keväänä kulta varmistui vieraspelissä.

Tunnelma oli luonnollisesti korkealla, sillä Bernin 1960-luvun lopulla valmistunut kotiareena vetää yli 17 000 katsojaa ja halli on peleissä käytännössä aina täynnä.

– En ole koskaan aiemmin nähnyt vastaavaa. Aivan ainutlaatuinen kokemus, Jalonen puhalteli vielä pari päivää myöhemminkin.

Bern voitti runkosarjan kaikilla kolmella Jalosen valmennuskaudella. Se ei tietysti takaa vielä mitään pudotuspeleissä - se on nähty tänä keväänä muun muassa taalakaukaloissa.

Jalonen näki kuitenkin joukkueensa kasvaneen pudotuspelien aikana ja Bern pystyi mukautumaan parhaiten pelien mukanaan tuomiin haasteisiin. Konkarivalmentajan mielestä vastustajat eivät tässä onnistuneet.

– Puolivälierissä Biel ei pystynyt muokkaamaan pelaamistaan, mutta me pystyimme ja saimme heidän kärkimiehensä pimennettyä. Sama juttu finaaleissa Zugin kanssa. Pudotuspeleissä on saakelin tärkeää pystyä pitämään kehittymisen kaarta yllä. Se oli isoin juttu matkalla mestaruuteen, Jalonen näki.

Maalivahtinsa Leonardo Genonin Jalonen arvioi koko sarjan parhaaksi veräjänvartijaksi, vaikka Sveitsin liigassa pelasi muun muassa kärppäveskari Veini Vehviläisen edelle NHL-seura Columbuksen maalivahtikaaviossa kiilannut Elvis Merzlikins.

Kenttäpelaajista eniten venymiskykyä osoitti Sveitsin viime vuosina varsin menestyksekkäästi pelanneen maajoukkueen vakiokasvo Gaetan Haas.

– Hänen sormensa murtui pahasti ja se naulattiin oikein kunnolla kiinni. Silti hän pelasi finaaleissa ja teki meille isoja maaleja, Jalonen kiitteli.

Vahva oululaisedustus valmennusryhmässä

Oululaisedustus oli kohdallaan Jalosen valmennusryhmässä, jonka täydensi täksi kaudeksi mukaan liittynyt Mikko Haapakoski. Myös maalivahtivalmentaja Aki Näykiltä löytyy Oulu-tausta.

Puhtaasti suomalaisen valmennusryhmän täydensi videovalmentaja Samuel Tilkkanen.

– Voi olla, että valmennusryhmään tulee ensi kaudeksi joitain muutoksia, Jalonen paljasti.

Mahdolliset muutokset eivät koske kuitenkaan päävalmentajaa itseään. Jalosella on sopimus Berniin vielä ensi kaudeksi. Hän vahvisti valmentavansa Sveitsin pääkaupungissa myös ensi kaudella, vaikka muun muassa KHL:stä löytyi Jalosesta kiinnostuneita seuroja.

– Täällä ympärillä on aivan normaali elämä ja elämänlaatu on aivan toista luokkaa kuin KHL:ssä.

Menestyksekkään pelaajauransa jo viime vuosituhannen puolella valmennusuraan vaihtanut Jalonen täyttää neljännen Sveitsin kautensa keskellä kuusikymmentä vuotta.

Kilometrejä ja menestystä on jo paljon takana, mutta kipinä valmentamiseen hehkuu edelleen kuumana.

– Joukkueen rakentaminen ja johtaminen kiehtoo. Päivittäisten rutiinien rakentaminen, joukkuehengen ja koheesion luominen joka syksy uudelle joukkueelle. Mielestäni nämä lähtevät aina päävalmentajasta. Nämä asiat minua kiehtovat ja näistä saan motivaationi.

Lopuksi mestarivalmentaja halusi lähettää vielä terveiset vanhalle seuralleen Kärpille. Mestaruudesta HPK:n kanssa pelaava oululaisseura on edelleen lähellä Jalosen sydäntä.

– Tsemppiä koko kärppäperheelle! En ole ehtinyt pelejä paljon seuraamaan, kun olemme painaneet seitsemän viikkoa tukka putkella. Kohokohtia olen katsellut ja finaalit näyttivät ainakin alkaneen hyvin, Jalonen päätti ja lähti jatkamaan kesken jäänyttä pyörälenkkiään.

