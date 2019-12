Annunen aloittaa nuorten Leijonien maalilla, Rädyn veljekset nelosketjusssa – Suomi lähtee katkaisemaan Ruotsin hurjaa alkulohkovoittojen sarjaa

On oikeastaan sääli, että jääkiekko on saavuttanut maassamme nyt nähdyn harrastajatason. Jääkiekko on saavuttanut uskomattoman suosion vieden leijonaosan lahjakkaista nuorista muilta urheilulajeilta. Nykyään se on aloittavalle nuorelle erittäin kallis harrastus, joka vie monen perheen talouden tiukaksi, jos perheessä on useampi jääkiekkoa harrastava nuori. Lisäksi jääkiekko on saanut muihin urheilulajeihin nähden myös medialta poikkeuksellisen huomion, joka vaan lisää jääkiekon valta-asemaa.

Jääkiekosta on korkeimmalla tasolla tullut iso bisnes, joka palkitsee tähtipelaajansa ruhtinaallisesti. Iso raha houkuttaa monia jääkiekkoilijoita erottuakseen joukosta tekemään kovia taklauksia ja miehen ottoja tavalla, jotka ovat jo käyneet pelaajille vaarallisiksi. Siksi tarvittaisiin aivan nuorille urheilulajiaan vasta valitseville koulutusta, ohjausta ja valmennusta siirtyä muihinkin lajeihin, joissa raha ei ainakaan vielä ole ohjaava tekijä.