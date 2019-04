Torniolaislähtöisen Ville Pokan ansioluettelo on komeaa luettavaa, kun ottaa huomioon, että jääkiekkoilija on vasta 24-vuotias. Puolustaja on juhlinut urallaan jo alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruutta (2014) ja SM-kultaa Kärpissä (2014). Keväällä 2016 Pokka kuului MM-kisoissa hopeaa voittaneeseen Leijonien miehistöön.

Nyt Pokalla on taas käynnissä kultajahti, kun hän metsästää maailman toiseksi kovimman jääkiekkoliigan mestaruutta seuransa Avangard Omskin riveissä.

Moskovan TsSKA otti finaalisarjan lauantaisessa avausottelussa 5–2-voiton Omskista. Kävi neljällä voitolla ratkeavissa loppuotteluissa miten tahansa, on kausi jo ollut Pokalle henkilökohtainen täysosuma.

Ennen siirtymistään Venäjälle Pokka rakensi neljän kauden ajan uraansa Pohjois-Amerikassa, mutta sitkeästä yrityksestä huolimatta ovi NHL:ään ei auennut.