Aholle hirmutehot Carolinan kotivoitossa, viiden tehopisteen ilta oululaisen NHL-uran ensimmäinen – Myös Donskoi tehtailemassa ennätyspisteet jo kauden puolivälissä

Aivan alkukaudesta tehopisteiden valossa vaisusti pelannut Sebastian Aho äityi taalakaukaloissa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä hirmuvireeseen. Oululainen tehtaili Carolinan kotiottelussa Minnesota Wildia vastaan hurjat tehopisteet 3+2. Viiden tehopisteen ilta oli Ahon NHL-uran ensimmäinen.

Aho aloitti pistetehtailun jo avauserässä, mutta maalien makuun Hurricanesin tähtipelaaja pääsi vasta toisessa erässä. Hienon syöttökuvion päätteeksi Aho viimeisteli komean osuman Teuvo Teräväisen syötöstä jo erän ensimmäisillä minuuteilla.

Sama mies syötti oululaisen illan toisenkin maalin toisen erän lopulla. Ahon uran kolmas hattutemppu varmistui aivan ottelun lopussa, kun oululainen toimitti pelivälineen tyhjään maaliin. Sitä ennen Aho oli merkkauttanut päätöserässä jo illan toisen syöttöpisteensä Joel Edmundsonin viimeistelemään Carolinan viidenteen maaliin.

Carolina Hurricanes voitti ottelun Ahon johdolla lopulta maalein 6-2. Oululainen palkittiin luonnollisesti ottelun parhaana pelaajana.

Donskoi ennätystahdissa

Aho jäi joulukuun kahdessa ensimmäisessä pelissä kiikaritehoille ennen viiden tehopisteen iltaa. Myös kauden alku oli kesällä kymmenien miljoonien eurojen arvoisen jatkosopimuksen allekirjoittaneelle oululaiselle tehojen puolesta vaisu. Kauden kymmeneen ensimmäiseen peliin syntyi Aholle vaatimattomat tehot 3+1.

Aho on merkkauttanut nyt 30 ottelussa tehopisteet 16+11=27. Suomalaisista alkukauden aikana Ahoa tehokkaammin ovat pelanneet Floridan Aleksander Barkov, Ahon tutkapari Teuvo Teräväinen sekä Winnipeg Jetsin Patrik Laine.

Kärppätaustaisista pelaajista lauantain kierroksella hyvässä vireessä oli myös Joonas Donskoi kahdella syöttöpisteellään. Donskoin edustama Colorado Avalanche otti jo kuudennen perättäisen voittonsa kaatamalla Boston Bruinsin vieraskaukalossa maalein 1-4.

Kesällä San Jose Sharksista Coloradoon siirtynyt raahelainen on ollut alkukauden loistovireessä. Donskoi on matkalla NHL-uransa parhaaseen pistesaaliiseen, sillä jo ennen kauden puoliväliä kasassa on tehosaldo 12+13=25. Donskoin yhden kauden ennätys on toistaiseksi 37 pistettä.