IPV pestasi viidentoista Itä-Länsi-ottelun veteraanin Sami Partasen

Miesten Superpesiksen pudotuspelien ulkopuolelle jäänyt Imatran Pallo-Veikot rakentaa ensi kauden joukkuettaan ja teki sopimuksen Sami Partasen kanssa. Menneellä kaudella Partanen, 39, edusti Kiteen Palloa ja löi uralleen ennätykselliset 74 juoksua.

- Vahva usko on siihen, että Imatralle lähdetään tekemään menestystä. Se ei ole puheiden pitämistä, vaan arki tulee näyttämään suunnan, ja siinä haluan olla esimerkki joukkueelle, Partanen paalutti IPV:n tiedotteessa.

Partanen on pelannut 572 Superpesiksen ottelua, joissa hän on lyönyt 24+386 juoksua. Ulkopelissä hän lukeutuu sarjan parhaisiin etukenttäpelaajiin. Itä-Länsi-otteluita hänelle on kertynyt 15.

Partanen pelasi IPV:n väreissä ensimmäisen kerran juniorina 1980-luvun lopussa. Superpesiksessä hän on edustanut Kiteen lisäksi Järvenpäätä ja Kouvolaa.