Hiihtopariskunta Riitta-Liisa ja Toni Roponen muuttavat syksyllä Haukiputaalta Yhdysvaltojen Denveriin. Asiasta kertoo Iltalehti.

Muuton taustalla on Toni Roposen saama työ. Hän toimii jatkossa Denverin yliopiston hiihtojoukkueen päävalmentajana.

– Halusin yliopistovalmentajaksi, en USA:n tai Kanadan maajoukkueeseen. Pohjois-Amerikassa yliopistokulttuuri on niin vahva, että minua on jo pitkään kiehtonut mahdollisuus valmentaa siellä, Roponen kertoo IL:lle.

Roposten mukana muuttaa luonnollisesta perheen Ida-tytär sekä labradorinnouttaja Ibra.

Riitta-Liisa Roposen ura jatkuu. Arkistokuva. KUVA: Jussi Leinonen

– Riitta-Liisan ura jatkuu täysillä. Hän hiihtää kilpaa Amerikassa ja Euroopassa, muun muassa Suomen cupissa ja SM-kisoissa. Riitta-Liisa on jonkin verran sparraamassa ylipistohiihtäjiä. Ida suorittaa peruskoulun yhdeksännen luokan Denveristä etänä Suomeen. Sen jälkeen on paikallisen lukion vuoro. Ida liittyy paikalliseen hiihtoseuraan, jossa on päätoimiset valmentajat, Toni Roponen kertoo lehdelle.

Tonin aiemmasta liitosta oleva poika Tommi jää Suomeen.