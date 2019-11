Huippuhiihtäjän arki on ulkopuolisen silmin katsottuna raakaa ja askeettista. Sitä se on joskus urheilijankin näkövinkkelistä, ja siksi ajatukset on joskus hyvä suunnata muihin asioihin.

Iivo Niskanen rentoutuu hevosten parissa.

Vieremällä raviradan vieressä kasvanut suksimestari on hiihtopiirien hevoshullu. Niskasella on osaomistus viidestä hevosesta, ja hän käy kesäisin raveissa, kun harjoituskiireiltään ehtii. Muulloin Tototv on kovassa käytössä.

– Viime kesänä kävin ensimmäisen kerran St. Michelissä. Sen lisäksi en ehtinyt muualle kuin Vieremän raveihin, Niskanen kertoo.