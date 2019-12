Iivo Niskanen lähti tyytyväisenä joulutauolle, Davos tuotti uran parhaan sijoituksen vapaalla hiihtotavalla – "Loppu meni huonosti, mutta vire ja kunto oli hyvä"

Iivo Niskanen hiihti sunnuntaina uransa parhaan kilpailun vapaan hiihtotavan väliaikalähdössä, kun maailmancupin merkkipaaluihin kuuluva 15 kilometrin kilpailu tuotti Sveitsin Davosissa neljännen sijan.

– Totta kai olen tyytyväinen neljänteen sijaan, mutta läheltä piti podium-paikka (palkintopallisija), Niskanen kuvasi puhelimitse Davosista.

Niskanen on valmentajansa Olli Ohtosen kanssa panostanut jo usean vuoden vapaan hiihtotavan osaamiseen. Kaiken menestyksensä Niskanen on hankkinut perinteisellä hiihtotavalla, mutta tällä kaudella hänellä on hyvät mahdollisuudet nousta korkealle maailmancupin kokonaiskilpailussa. Seitsemän kisan jälkeen hän on neljäntenä.

Davosissa Niskasen edelle ehtivät norjalainen voittaja Simen Hegstad Krüger, toiseksi hiihtänyt Venäjän Sergei Ustjugov ja Sveitsin Dario Cologna. Colognan ja Niskasen ero oli 7,9 sekuntia.

Niskanen harmitteli taktista kömmähdystään, joka esti hänen pääsynsä eri kierroksella olleen Venäjän Aleksandr Bolshunovin peesiin. Bolshunov lähti matkaan Niskasen jälkeen, joten hän olisi voinut tuoreena miehenä pitää hyvää vauhtia.

Niskanen etsi sekuntipeliin parannusta omasta startistaan. Hän odotti lähdön äänimerkkiä, vaikka olisi voinut sääntöjen mukaan startata jo kolme sekuntia sitä ennen. Se saattoi ratkaista.

– Kun olin saamassa Bolshunovin kiinni, venäläisten huolto älysi huutaa hänelle, ja Bolshunov teki rytminvaihdoksen. Sen jälkeen minun piti palata mukavuusaluehiihtoon, Niskanen kertasi.

Vuoristoleiri valmistaa kiertueelle

Niskanen jäi Davosiin harjoittelemaan 1 600 metrin korkeuteen ja rauhoittumaan ennen 28. joulukuuta alkavaa Tour de Ski -kiertuetta.

– Nyt kaipaa työrauhaa, kun olen riehunut Vuokatin Suomen cupista lähtien viikonlopusta toiseen, Niskanen kertoi.

Hän ei kilpaile ensi viikonloppuna Planican maailmancupissa, jossa loivapiirteinen latu sopii parhaiten sprinttereille.

– Olen nyt korkealla joulun, jotta olen Tourin alkaessa hereillä, Niskanen kuvasi.

Harjoitusseurana on Perttu Hyvärinen, joka hiihti sunnuntaina 16:nneksi.

Tour de Ski alkaa Sveitsin Lenzerheidesta, suunnilleen Davosin korkeuksista. Niskanen ei ole koskaan aiemmin hiihtänyt kiertuetta loppuun asti, mutta tähyää nyt Val di Fiemmen loppunousuun.