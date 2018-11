Iivo Niskanen etsii vielä kovan vauhdin valmiuksia ja sijoittui seitsemänneksi Rukalla – Bolshunov oli hurjassa vireessä

Iivo Niskanen on päässyt pariin kertaan tuulettamaan voittoa kuusamolaisen kotiyleisön edessä, mutta tällä kaudella Niskasen hiihto ei ole marraskuun lopussa vielä valmista palkintosijoituksiin. Olympiavoittaja ei ole silti huolissaan tämän kauden tuloskunnon löytymisestä.



– Matkavauhti ei tunnu pahalta, mutta minulla ei ole vielä valmiuksia hiihtää lujaa. Ei se kaukana ole, Niskanen kertasi hiihdettyään sunnuntaina seitsemänneksi perinteisen hiihtotavan 15 kilometrillä.



Niskanen oli Rukalla lähellä palkintosijataistelua, mutta taipui kolmen parhaan sakista runsaan 20 sekunnin päähän. Venäjän Aleksandr Bolshunovista tuli Rukan kaksoisvoittaja, sillä hän juhli lauantain sprintin lisäksi sunnuntaina. Bolshunov jätti 15 kilometrillä Norjan Emil Iversenin toiseksi 19,5 sekunnin erolla, ja lopun kovaa tullut Ruotsin Calle Halfvarsson oli kolmas.



Linnan juhlat jäävät väliin



Niskanen huomasi etenkin ladun helpoissa kohdissa, ettei ole vielä terävimmillään. Päivien vire vaihtelee, mutta Niskanen arvioi, että meno paranee jo joulukuun koittaessa.

– Pieni herkkyys tulee varmasti kisojen kautta.

Rukalla käytetty perinteinen hiihtotapa on Niskasen leipälaji, mutta hän on parina viime vuonna kokenut kehittyneensä myös vapaalla hiihtotavalla. Luisteluhiihdon edistymisen mittareja Niskanen saa jo Lillehammerin minikiertueella ensi viikonloppuna ja etenkin Beitostölenissä kahden viikon kuluttua, kun miehet hiihtävät siellä 30 kilometriä vapaalla hiihtotavalla. Väliaikalähtö mittaa hiihtäjän osaamisen yhteislähtöä paremmin, kun hiihtäjä ei saa etua ryhmässä hiihtämisestä.



– Odotan mielenkiinnolla. Olen tehnyt paljon hommia vapaan hiihtotavan eteen, Niskanen ennakoi Norjan kisoja.



Maailmancupin kaksi peräkkäistä norjalaiskisapaikkaa merkitsevät Niskaselle sitä, että hän ei matkusta itsenäisyyspäivän juhliin Helsinkiin. Kollega Krista Pärmäkoski piipahtaa Linnan juhlissa Norjasta, mutta Niskanen päätti toisin. Kuusamossa hän vahvisti myös kauden suunnitelmiaan sen verran, että Tour de Ski -kiertue jää kokonaan väliin.



Ojansivu sai oikeat pisteet



Niskanen toivoi ennakolta, että suomalaiset yltäisivät Rukalla vahvaan kokonaispanokseen. Se jäi vähän vajaaksi, vaikka Ristomatti Hakola oli 17:s ja Antti Ojansivu 28:s. Ojansivu koki saaneensa ensimmäiset oikeat maailmancupin pisteensä, sillä aiemmin hän oli päässyt pisteille vain Pyeongchangin olympialaisten esikisoissa ja Tour de Ski -kiertueen kisassa, jossa kaikki parhaat eivät ole olleet mukana.



Rukalla hän koki yltäneensä siihen tason nousuun, jota hän on pari vuotta hakenut. Pieni yllätys onnistuminen oli.



– Olen sairastellut aika paljon ja olin alkuviikostakin vielä kipeänä. Tänään oli hyvä päivä ja pystyin vielä viimeisellä kierroksella tekemään yksin töitä, Ojansivu iloitsi.



Ojansivun seurakaveri, Jämin Jänteen Hakola jäi Niskasen vauhdista vajaat 20 sekuntia ja kuvasi hiihtäneensä "perushiihdon". Lauantain sprintti tuntui kankaanpääläisen kintereissä.



– Harvoin minulla loppuvat kädet, mutta tänään ne loppuivat, Hakola myönsi.



Voittaja Bolshunov tarjosi radan raskaimmalla kohdalla Hakolalle peesiapua ohitettuaan suomalaisen, mutta Hakola kertoi kestäneensä vauhdissa vain kaksi metriä.