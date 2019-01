Hymyä taas Mäkäräisen kasvoilla, paluu perusasioihin palautti palkintopallille - "Olen ihan superonnellinen"

Kaisa Mäkäräinen ponnisti torstaina uransa 82. palkintopallille ampumahiihdon maailmancupissa, ja niin askeleessa kuin hymyssäkin oli jotain erityistä tällä kertaa. Eikä ihme: pikakisan kakkossija Anterselvassa päätti jo turhankin pitkään kestäneen tuskaisan kehnon taivalluksen cup-maratonilla.

– Olen ihan supersuperonnellinen tämän päivän kisasta ja sijoituksesta. Podiumilla on aina kiva olla. Tuntuu melkein samalle kuin aikoinaan ensimmäinen kerta podiumilla. Tuntuu, että edellisestä kerrasta on niin kauan aikaa. Tässä on ollut vaikeita viikkoja, niin tuntuu tosi hyvälle, erinomaisen hyvistä asemista lauantain takaa-ajoonkin starttaava Mäkäräinen hehkutti tiedotteessa.

Tuosta ensimmäisestä podiumista on jo päälle 11 vuotta (Pokljukan sprintti joulukuussa 2007). Ja siitä edellisestä kerrastakin jo melkein viisi viikkoa (takaa-ajon voitto Hochfilzenissä 15. joulukuuta). Sen jälkeisistä seitsemästä kisasta paras sijoitus oli 21:s, ja kaikissa seitsemässä kisassa ammunta vei menestyssaumat: Mäkäräinen ampui niissä 69 prosentin osumatarkkuudella.

Nyt prosentti oli 90 Mäkäräisen selvittäessä makuupaikan varmasti ja pystypaikallakin viimeistä lukuun ottamatta kaikki. Tuo huti maksoi toki voiton, sillä uransa avausvoittoon yllättänyt Tshekin Marketa Davidova oli maalissa 1,7 sekuntia nopeampana.

Mäkäräisellä oli ongelmia pystypaikalla aseen hihnan kanssa. Se vei loppujen lopuksi uran 27. cup-voiton.

– Harmittaa vähän tuo pystyn säätäminen. Aseen hihna oli jäänyt jostain syystä jumiin, ja tajusin, etten pysty ottamaan pystyasentoa enkä vaihtamaan lipasta ennen kuin saan irrotettua hihnan. Tuntui, että revin sitä monta kertaa ennen kuin se irtosi. Siinä meni tosi monta sekuntia aikaa, Mäkäräinen selosti.

Pahvin kautta vapaampaan suorittamiseen

Mäkäräinen työsti ammuntaa alkuviikolla Anterselvassa ampuen pitkälti vain pahviin tavanomaisen peltipaukuttelun sijasta. Se vapautti ehkäpä ainakin henkistä lukkoa.

– Paluu perusasioihin. Asento käytiin läpi ja muutenkin (ampuma)systeemiä, päävalmentaja Jonne Kähkönen kuvaili ammunnan avaamistyötä.

Pahvi vie ajatusta pois "pakko-onnistumisista". Simppeliä, mutta toimivaa.

– Siinä on helppoja toistoja, eikä ampuja ole kiinni siinä tuloksessa, kuten metalliin ampumisessa helposti on. Saa keskittyä itse prosessiin. Eli loppujen lopuksi pieniä ja yksinkertaisia asioita, tyytyväinen Kähkönen myhäili.