Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva: "Loistava startti"

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue on herätellyt toiveita vuosikymmenten mittaan monen monta kertaa, ja monta kertaa myös murskannut toiveensa. Yksi hetkistä, varmasti muistettavimmista, koettiin pian 21 vuotta sitten Unkarin surullisenkuuluisalla loppuhetken tasoituksella sateisella Olympiastadionilla.

Tuota kansallista haavaa on tasoiteltu sen jälkeen suomifutiksen lippulaivan kannella, ja jokohan pikkuhiljaa laastarin poistoakin voitaisiin jo varovaisesti pohtia? Lauantaina sateettomalla Ratinan stadionilla tuo sama mörkö-Unkari kun kaatui maalein 1–0, ja uusi Kansojen liiga sai mainion alun.

– Loistava startti, huolimatta niistä vaikeuksista, joita joukkueen kasaamisessa oli. Koko ryhmä onnistui, panivat itsensä likoon hienosti. Olen ylpeä joukkueen taisteluilmeestä, päävalmentaja Markku Kanerva iloitsi.

– Taistelu toki vaati veronsa, harmittavasti oli pientä aivotärähdystä ja muuta, Kanerva kertoi vielä viitaten Jere Urosen ja Joni Kaukon loukkaantumisiin.

Seuraavaksi edessä on tiistaina Viro Turussa.

– Helpotushan tämä oli ja nostaa jo entisestään korkealla ollutta henkeä joukkueessa. Uskoin (lohkon voittomahdollisuuksiin) jo ennen tätä peliä, ja niin pelaajatkin. Mutta matka on vasta alussa, viisi peliä jäljellä. Mutta hyvä alku saatiin.

Pukki kliinisellä jalalla historiaan

Suomen sankariksi tilastoihin jää kärkimies Teemu Pukki, joka kirjasi nimensä kansalliseen historiaan ottelun ainoalla maalilla. Norwich-hyökkääjän 13. maajoukkuemaali tuli viileän kliinisellä sijoituksella jo ottelun seitsemännellä minuutilla. Maalin alusti hyvin Rasmus Schüller keskialueen riistollaan ja avauksellaan.

Loppupeliin mahtui sitten Joona Toivion (Euroopan jalkapalloliiton live-seurannassa muuten sopivasti nimellä Toivo…) ylärimaveto ja Pukin tuikkaus tolppaan. Ja maalivahti Lukas Hradeckyn muutama torjunta Unkarin enemmän ja pääosin vähemmän vaarallisiin yrityksiin.

Vaikka menneiden aikojen jalkapallomahti Unkari onkin kaukana suuruudestaan ja myös syksystä 1997, ehti pessimistin mieleen toki ajoittain hiipiä kauhumuistoja.

Niiden realisoituminen kariutui, suurimmalta osin Unkarin ankeaan nykytasoon. Tasoon, jonka nostamisessa uudella valmennuksella riittää töitä.

– Teimme alussa ihan liikaa virheitä. Menetimme palloa, ja Suomi sai maalinsa. Toki Suomella oli pari maalipuutakin, mutta muuten me teimme peliä ja pelasimme mielestäni aika hyvin. Mutta jalkapallossa on niin, että jos et tee maalia, sinulla ei ole mahdollisuuksia, debyyttinsä Unkarin päävalmentajana tehnyt italialainen Marco Rossi näki.

– Liian paljon, liian paljon virheitä, mies toisteli vielä yrmeälle unkarilaismedialle.