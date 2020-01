Huuhkajien Kanerva jälleen Vuoden valmentaja – Jalonen jäi toiseksi

Suuri pyllistys kaikelle urheilulle toimittajilta. Ei järjen hiventä. Miten kehtaatte antaa äänen vain sen takia että jalkapallo on teidän lempi laji? Eikö ammattiylpeyttä ole teillä ollenkaan? On päivänselvää että Kanervan edellä tänä ja viime vuonna on jono valmentajia jotka ansaitsisi tämän pystin. Hävetkää.