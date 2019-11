Huuhkajat varmuudella lohkossa A tai B: Tämä tiedetään jo nyt Suomen pelipaikoista, vastustajista ja ottelupäivistä

Jalkapallon EM-lopputurnauksen karsinta on nyt pelattu. 20 maata on selvittänyt tiensä kisoihin, neljä maata ratkeaa Kansojen liigan pudotuspelien kautta maaliskuun lopussa.

Koska turnaus on jaettu ympäri Eurooppaa useisiin kaupunkeihin, lohkoarvonta poikkeaa normaalista. Kaleva kokosi tietopaketin siitä, mitä mahdollisuuksia Suomella on arvonnassa.

Milloin EM-kisojen lohkot arvotaan?

Arvonta järjestetään Bukarestissa 30. marraskuuta kello 19 Suomen aikaa. Itse arvonta kestää noin 20 minuuttia.

Mitkä lohkot ovat Suomelle mahdollisia?

Suomi pelaa varmuudella joko lohkossa A tai lohkossa B.

Mitkä ovat silloin Huuhkajien pelipaikat?

Jos Suomi on lohkossa A, se pelaa Roomassa ja Bakussa. Jos Suomi on lohkossa B, se pelaa Pietarissa ja Kööpenhaminassa.

Rooman olympiastadionille mahtuu 68 000 katsojaa, Bakuun 69 000. Pietarin stadion vetää yleisöä 61 000. Kööpenhaminan Parken on turnauksen pienin stadion: sinne mahtuu 38 000 katsojaa.

Tiedetäänkö Suomen pelipäivät?

Suomi pelaa alkulohkon ensimmäisen ottelunsa perjantaina 12. kesäkuuta tai lauantaina 13. kesäkuuta. Alkulohkon toinen ottelu on keskiviikkona 17. kesäkuuta tai torstaina 18. kesäkuuta. Huuhkajien kolmas ottelu on sunnuntaina 21. kesäkuuta tai maanantaina 22. kesäkuuta.

Millainen lohko Suomelle voi tulla?

Jos Suomi arvotaan lohkoon B, sen vastustajat ovat jo tiedossa: Belgia, Venäjä ja Tanska.

Jos Suomi arvotaan lohkoon A, vaihtoehtoja on lukemattomia. Ainoa varma maa lohko A:ssa on isäntämaa Italia.

Lohko A:n arvonnassa kakkoskorista voi tulla vastaan Ranska, Puola, Sveitsi tai Kroatia. Kolmoskorin vaihtoehdot ovat Portugali, Turkki, Itävalta, Ruotsi tai Tshekki.

Miten arvonta etenee?

Arvonta alkaa ykköskorista alaspäin. Koska järjestäjämaita on niin paljon, isäntämaat on jo sijoitettu tiettyihin lohkoihin. Myös poliittiset syyt vaikuttavat arvontaan, koska esimerkiksi Venäjä ja Ukraina eivät voi olla samassa lohkossa.

Suomi on neloskorissa. Kun neloskoria aletaan arpoa, Suomella on vain kaksi mahdollisuutta ja vastustajat on arvottu jo valmiiksi. Suomi ja Wales ovat neloskorin vaihtoehdot lohkoon A tai B.

Lisäksi jokaisen joukkueen kohdalla arvotaan sen paikka lohkossa (esimerkiksi A1, A2, A3 tai A4), joten myös Suomen otteluohjelma on heti valmis.

Saako spekuloida?

B-lohko olisi siis varmuudella Belgia, Venäjä, Tanska ja Suomi. A-lohkon hurjin vaihtoehto lienee Italia, Ranska, Portugali ja Suomi.

A-lohkon helpompi vaihtoehto olisi esimerkiksi Italia, Puola, Itävalta ja Suomi.

Huuhkajat voi kohdata myös rakkaan länsinaapurin Ruotsin.