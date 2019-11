Huuhkajat haluaa sinetöidä EM-paikkansa – joukkueen riesana loukkantumiset

Jere Urosen poissaolo tuo mietittävää päävalmentaja Markku Kanervalle

Jere Uronen loukkaantunut, Lassi Lappalainen loukkaantunut, Albin Granlund ainakin tällä hetkellä sivussa, Tim Sparv ja Paulus Arajuuri kysymysmerkkejä.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentajalla Markku Kanervalla riittää pohdittavaa, kun huipputärkeä Liechtenstein-ottelu lähestyy.

Huuhkajat kohtaa Liechtensteinin 15. marraskuuta Helsingissä pelattavassa EM-karsintakamppailussa. Tilanne on kutkuttava: voitto varmistaisi Suomelle historiallisen EM-lopputurnauspaikan.

Liechtensteinin jälkeen Suomi kohtaa 18. marraskuuta Ateenassa Kreikan. Mikäli asiat etenevät Kanervan toivomalla tavalla, Suomen EM-paikka on varma ennen Kreikka-päätösottelua.

Granlundin tilanne auki

EM-tiellä on kuitenkin kiviä, sillä etenkin laitapuolustajien tilanne herättää kysymyksiä. Laitapakeista sekä Uronen että Granlund puuttuivat Huuhkajien miehistöstä, joka julkaistiin keskiviikkona.

Kumpikin kärsii loukkaantumisista, mutta Granlund saattaa toipua ajoissa pelikuntoon.

– Hän tulee mahdollisesti joukkueeseen vielä mukaan. Joukkueeseen on nimetty 22 pelaajaa, ja ryhmää täydennetään yhdellä tai kahdella pelaajalla, Kanerva sanoi.

Suomen puolustuksen laidoilla on totuttu näkemään vasemmalla Uronen ja oikealla Jukka Raitala.

Se paletti menee uusiksi Urosen poissaolon takia. Mikäli Granlund ei toivu ajoissa pelikuntoon, Kanervalla on käytössään luontaisista laitapuolustajista Raitala ja Juha Pirinen.

Kanerva mainitsi mahdollisina laitapakkitilanteen helpottajina monipuolisen Thomas Lamin ja normaalisti topparina pelaavan Joona Toivion.

Oma lukunsa ovat keskuspuolustaja Arajuuri ja keskikentän Sparv, jotka eivät ole pelanneet viime aikoina loukkaantumisten takia. Kanerva on luottavainen heidän toipumiseensa ja valitsi kaksikon ryhmään mukaan.

– Heillä toipuminen vammoistaan on sujunut odotetusti. Toiveissa on, että molemmat ovat viikonloppuna seurajoukkueissaan kokoonpanossa ja pelaavat.

Vastaiskujen kanssa oltava tarkkana

Suomi on suosikki piskuista Liechtensteinia vastaan, vaikka tuleva vastustaja on aiheuttanut kuluvissa karsinnoissa pari yllätystä. Se venyi tasapeliin vieraskentällä Kreikkaa ja kotinurmellaan Armeniaa vastaan.

– Liechtenstein puolustaa kurinalaisesti ja tiiviisti. He tulevat pallonriiston jälkeen tosi vaarallisesti, Kanerva muistutti.

Suomella on ovi raollaan EM-kisoihin, ja nyt se pitäisi avata kokonaan. Kanervalla riittää luottoa, ettei pelaajien lataus mene yli.

– Meillä on kokeneita pelaajia, jotka tiedostavat tilanteen ja ainutlaatuisen mahdollisuuden. Minkäänlaiseen aliarvioimiseen ei ole varaa. Mieluummin niin päin, että innokkuutta löytyy.

Suomi on Italian johtamassa karsintalohkossa toisena. Joukkue on viisi pistettä sekä Armeniaa että Bosnia-Hertsegovinaa edellä, kun kaikilla on jäljellä kaksi ottelua. Kaksi parasta etenee lopputurnaukseen.