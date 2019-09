Huuhkaja liitää Ratinassa jo kahden vuoden voittoputkessa kohti EM-jalkapalloa – miksei Tampereesta tehtäisi pysyvää kotistadionia?

Suomen jalkapallomaajoukkue on voittanut edelliset kuusi otteluaan Ratinan stadionilla päästämättä maaliakaan. Sunnuntaina Tampereen taikaa yrittää murtaa Italia, mutta Armenia vierailee lokakuussa Turussa ja Liechtenstein marraskuussa Helsingissä.

Ratinan stadion on ollut Suomen jalkapallomaajoukkueelle Huuhkajille jo kahden vuoden ajan linnake, josta vastustaja toisensa jälkeen on poistunut kotimaahansa maalisarake nollilla ja tappio niskassaan.

Ratinassa suomalaisten kynsiin ovat joutuneet Islanti, Valko-Venäjä, Unkari, Bosnia-Hertsegovina ja Kreikka kahdesti. Monessa ottelussa tulikuuma hyökkääjä Teemu Pukki on pullistellut vastustajien maaliverkkoja, samalla kun maalivahti Lukas Hradecky on johtanut koko puolustuksen taistelua viimeisenä lukkona.

Sunnuntaina Ratinaan marssii nelinkertainen maailmanmestari Italia kuokkimaan suomalaisten "Pukkipartyssa". Huuhkajien Tampereen-taika saa kovimman mahdollisen koetuksen.

Taika tauolle joka tapauksessa tänä syksynä

Mikäli Ratinan taika kestää Italian, siitä ei Suomi pääse nauttimaan enää EM-karsintojen lopussa. Suomi nimittäin kohtaa seuraavissa kotiottelussaan Armenian Turussa lokakuussa ja Liechtensteinin Helsingissä marraskuussa.

Palloliiton pääsihteeri Marco Casagrande, harmittavatko menetetyt lipputulot, kun Turussa ja Helsingissä on pienemmät stadionit kuin Tampereella?

Maajoukkue tanssi kannattajien edessä ottelun jälkeen. Seremoniamestarina hääri totutusti maalivahti Lukas Hradecky.

– Nyt ei harmita yhtään mikään, toteaa Casagrande voittoisan Kreikka-ottelun jälkeisenä päivänä perjantaina.

– Päätökset on tehty, ilmoitettu UEFA:lle ja sillä suunnitelmalla mennään. Emme näe tarpeelliseksi muuttaa suunnitelmaa.

Syyt ottelupaikkojen kierrätykseen myös urheilullisia

Suomi on pelannut Ratinassa paljon EM-karsintaotteluita, koska varsinainen kotikenttä Helsingin Olympiastadion on remontissa.

Palloliiton Casagranden mukaan otteluita on pyritty jakamaan alueellisesti stadionremontin aikana. Sen lisäksi huomioon on otettu taloudelliset seikat ja urheilulliset lähtökohdat eli valmennusryhmän toiveet.

Voiko tätä Suomen jalkapallomaajoukkueen kannattaja edes uskoa? Suomi on juuri voittanut EM-karsinnassa Kreikan ja samalla kertaalleen kaikki tärkeimmät vastustajansa. Suomi on ennen kaikkea vahvasti matkalla kohti ensi kesän EM-lopputurnausta. KUVA: MAURI RATILAINEN

Syksyn otteluita ajatellen kovimmat vastustajat ovat muutaman päivän välein Tampereella. Tämä antaa maajoukkueelle valmistautumisrauhan ja täyden latingin.

Armenia-ottelu pelataan taas lokakuussa leudomman meri-ilmaston Turussa, jossa todennäköisesti luonnonnurmi vielä kukoistaa. Marraskuussa Liechtenstein saapuu Helsinkiin Töölöön HJK:n kotistadionille, jossa on tekonurmi. Urheilullisesti tärkeää on pelikelpoinen kenttä.

– Jos tietäisimme ennalta, missä voitetaan peli, aina menisimme sinne, Casagrande sanoo.

Hyviä uutisia Tampereelle

UEFA:lle voisi olla tässä vaiheessa enää hankala saada läpi ottelupaikan vaihtoa, sillä ottelustadion lyödään Casagranden mukaan lukkoon kuukausia ennen kamppailua.

Ennen karsintoja pitää ilmoittaa lista kaikista mahdollisista ottelupaikoista. Suomi ilmoitti Tampereen Ratinan stadionin, Turun Kupittaan stadionin ja Helsingin Töölön stadionin.

Helsingin Olympiastadionin remontin pitäisi olla valmis vuosien 2020 kansojen liigaa ja 2021 MM-karsintoja varten.

Casagrande kuitenkin lupailee, että jatkossakin muut stadionit, kuten Ratina, ovat käytössä miesten maaotteluille.

– Ihan varmasti käytetään muitakin stadioneita vielä.

Tampere ei kuitenkaan pääse Huuhkajien ykköskotikentäksi, vaan oletettavasti vähemmän myyvien vastustajien ottelunäyttämöksi.

Kannattajat uskovat perinteisiin

Suomen maajoukkueen kannattajat SMJK on seurannut Huuhkajien lentoa lyhyissä nousuissa ja pitkähköissä matalaliidoissa.

Vaikka Ratina on tuonut kaksi vuotta pelkkiä voittoja, perinteistä ei aiota luopua.

– Fanien keskuudessa on koko ajan ollut toive, että Olympiastadion on kotikenttä, sanoo SMJK:n viestintävastaava Aaro Kuivalainen.

Kannattajien näkökulmasta harmittaa hieman, että kaikki halukkaat eivät mahdu kuluvan syksyn kahteen jälkimmäiseen kotiotteluun. Liput saadakseen piti olla hereillä juhannuksen aikoihin.

– Emme kuitenkaan koettaneet vaikuttaa Palloliittoon otteluiden siirtämiseksi.

Jatkossa olympiastadionin puolesta puhuvat perinteet, Ratinaan verrattuna yli tuplasti suurempi yleisökapasiteetti ja se, että SMJK on ollut mukana vaikuttamassa Pohjoiskaarteen järjestelyihin remonttiaikana.

– Monet jalkapalloromantikot pitävät Ratinan stadionia juoksuratoineen kolkkona, sanoo Kuivalainen.

Toisaalta harvoinpa Suomi on ollut menossa jalkapallon EM-kisoihin. Nyt voi jo varovaisesti innostua.

– Mieli tekisi sanoa, että olo on haltioitunut, mutta kun olen sen verran pitkään seurannut, pidetään varovaisuus, Kuivalainen veistelee.

Kokenut kannattaja tietää, että miesten jalkapallossa Suomi ei näitä karsintoja ja viime syksyn kansojen liigaa lukuun ottamatta ole liiemmin osoittanut voittamisen kulttuuria. Nyt tilanne on aivan toinen.

– Suomi ei ole ollut paniikissa. Kentällä olevista pelaajista kenelläkään ei ole ollut mitään hätää.

EM-kisoissa Suomelle oma lippukiintiö, jos kisoihin pääsee

Kreikka sai jo kärsiä, kun suomalaiset juhlivat "Pukkipartya". Seuraavaksi Ratinaan astelee moninkertainen maailmanmestari Italia, jonka verkkoja Teemu Pukki toivottavasti pöllyttää sentintarkoilla sijoituksillaan.

Vuoden 2020 jalkapallon EM-kilpailut pelataan peräti 11 eri maassa 12 eri stadionilla.

Jokaisen kuuden eri lohkon ottelut pelataan yhdessä tai kahdessa maassa. Lisäksi mahdolliset pudotuspelit voidaan pelata eri maissa. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki ottelut nähdäkseen joukkueen perässä on matkustettava.

Jos Suomi pääsee kisoihin, suomalaisille on tulossa myyntiin joka otteluun runsas lippukiintiö, joka riippuu stadionin kapasiteetista.

– Suomi-kiintiö olisi ihan merkittävä osa stadionista, sanoo Kuivalainen.

– Meillä on 1 900 jäsentä, ja on ollut puhetta, että kannattajayhdistyksen kautta myyntiin tuleva lippukiintiö olisi tätä isompi.

Suomi joka tapauksessa EM-lopputurnauksen lohkoarvontatapahtumassa

EM-jalkapallon alkulohkot arvotaan 30. marraskuuta. Seuraava lipunmyyntivaihe EM-kisoihin alkaa joulukuussa.

Casagrande kertoo, että Suomi osallistuu joka tapauksessa EM-lohkoarvontatapahtumaan. Nimittäin jos Suomi ei varmista EM-kisapaikkaansa vielä tänä syksynä, se pääsee yrittämään keväällä 2020 EM-paikkaa Kansojen liigan C-divisioonan pudotuspeleissä. C-divisioonan voittaja pelaa kisoissa.

Varsinaisten EM-kisojen A-lohko pelataan Roomassa Italiassa ja Bakussa Azerbaidzhanissa. B-lohko pelataan Pietarissa ja Kööpenhaminassa. C-lohko on Amsterdamissa Hollannissa ja Bukarestissa Romaniassa. D-lohko pelataan Lontoossa ja Glasgow'ssa Britanniassa. E-lohko on Dublinissa Irlannissa ja Bilbaossa Espanjassa. F-lohko on Munchenissä Saksassa ja Budapestissa Unkarissa.

Jokainen kisoihin päässyt järjestäjäjoukkue pelaa vähintään kaksi lohko-ottelua kotimaassaan. Suomalaisesta näkökulmasta Kööpenhaminassa ja Pietarissa pelattava B-lohko olisi lähin. Logistisesti Britannian D-lohko ja Keski-Euroopan F-lohko lienevät kätevimpiä kaikkien otteluiden näkemisen kannalta.