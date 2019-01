Hurrikaani kävi näyttämässä Ettalle puolustuspelin mallisuorituksen

Etta–Hurrikaani 1–3 (25–23, 20–25, 17–25, 22–25)

Loimaan Hurrikaani tarjoili tiistaina Ettalle sen omaa lääkettä ja annosteli sitä vieläpä dosettikaupalla. Isännät saivat huomata, että palloa oli todella vaikeaa saada parkettiin keltapaitojen kenttäpuoliskolle.

Etta on sarjan eliittiä torjunta-puolustuspelaamisessa, mutta Hurrikaani pisti yksinkertaisesti vielä paremmaksi.

– Aivan selkeästi parasta puolustuspeliä, mitä meitä vastaan on pelattu Oulussa sinä aikana, kun olen täällä ollut, Ettan hakkuri Joonas Jokela totesi reilun kahden kauden Etta-kokemuksella.

– Ei jäänyt, vaikka pääsin välillä iskemään tyhjältä verkolta.

Etta on tuskaillut tällä kaudella hyökkäyspelin ailahtelevuuden kanssa. Joskus se toimii rallatellen, mutta seuraavassa pelissä taso saattaa tipahtaa.

– Hyökkäyksen parantamiseksi tehdään viikoittain paljon töitä. Onnistunut hyökkäyspeli on kiinni todella monesta asiasta. Toisaalta sitä on nyt hyvä harjoitella, sillä vasta pudotuspeleissä tuloksella on todella väliä, Jokela summasi.

– Ja jos hyökkäys ei kulje, niin kyllähän se eniten on minusta kiinni.

Hurrikaani latisti Jokelan iltapuhteen 13 pisteen arvoiseksi.

Parikymppisen ja yli kaksimetrisen Jokelan seurajoukkue löytyy todennäköisesti ennemmin tai myöhemmin jostain ulkomaisesta laatusarjasta. Ehkä jo ensi kaudella.

– Oikeastaan tämän kevään pelit näyttävät paljon suuntaa sille, missä pelaan ensi kaudella.

– Täytyy katsella sellainen sarja ja seura, mihin on oikeasti fiksua mennä, Jokela sanoi.

Ettan valmentaja Olli Kuoksa ei surkutellut tulosta, sillä Etta pelasi lähellä parastaan.

– Tässä oli vastakkain maan parhaat torjunta-puolustuspelijoukkueet. Hurrikaani kaivoi palloa vielä piirun verran paremmin.

Jatkopalloissa Ettan passari Niko Haapakoski teki hyvää työtä, mutta siinäkin asiassa Hurrikaani pisti hyvästä vielä paremmaksi. Jenkkipassari Matthew West heitteli makupaloja verkolle mahdottoman näköisistä paikoista.

– Siinä pääsivät isot miehet hyökkäämään ylhäältä ja kovalla vauhdilla, Kuoksa sanoi.

Hurrikaani ei säästellyt tähtipelaajiaan, vaikka tänään joukkue pelaa Kokkolassa ja lauantaina Suomen cupin finaalissa. Nimimiehet olivat lopulta Ettan turma.

– Taas kerran kun tarvittiin ratkaisijoita, herrat Oivanen ja Rumpunen astuivat esiin, Hurrikaanin valmentaja Jussi Heino kiitteli.

Tomi Rumpunen oli vaikea pysäytettävä ja iski 20 pistettä kovalla onnistumisprosentilla. Saman verran pisteitä kerännyt Matti Oivanen muistutti kuudella ässällä olevansa sarjan tehokkain syöttölinko.

Etta nosteli Hurrikaanin kovat syötöt ylös paremmin kuin vastustaja. Siitä huolimatta tappion siementä oli kylvetty syöttelyynkin.

– Oikeastaan syöttöpelimme on ainoa, mihin olen pettynyt. Meidän pitäisi saada suoria pisteitä syötöllä enemmän kuin kolme, eikä 12 syöttövirhettä leijasyötöllä ole hyvä lukema, Kuoksa murehti.

– Onneksi pudotuspeleihin on vielä aikaa.