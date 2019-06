Huonovointinen Purola jätti pikajuoksukarnevaalien finaalin väliin – "Varotoimenpide, flunssa pitää nyt parannella rauhassa pois"

Oulun Pyrinnön pikajuoksijalupauksen Samuel Purolan, 19, kisarypistys Jämsänkosken pikajuoksukarnevaaleilla jäi sunnuntaina vajaaksi. Purola kellotti satasella alkuerien nopeimman ajan 10,57, mutta jätti loppukilpailun väliin.

– Hän tunsi itsensä huonovointiseksi. Samuel on ollut kipeänä, oikein räkäinen flunssa on pitänyt miehen reilun viikon sängyn pohjalla. Kuumettakin on ollut, valmentaja-isä Mika Purola kertoi.

– Varotoimenpiteenä sitten finaali jätettiin välistä, ettei tule enää mitään isompaa. Nyt pitää parannella tauti rauhassa pois ja myös neuvotella lääkärin kanssa, miten etenemme.

Sunnuntain alkueräjuoksu oli Purolalta rutiininomainen suoritus, joka peilasi hyvin sairastelun vaikutusta vireeseen.

– Tehot puuttuivat juoksusta, samoin lennokkuus.

Purolan tähtäin on jo alle 20-vuotiaiden EM-kisoissa, jotka järjestetään Ruotsin Boråsissa 18.–21. heinäkuuta.

– Hyvin todennäköisesti Samuel kilpailee seuraavan kerran juuri Boråsissa, Mika Purola sanoi.