Hiihtoliiton toiminnanjohtajaksi valittiin valmentamalla johtava Ismo Hämäläinen

Hiihtoliitto valitsi maanantaina Vierumäen valmennuskeskuksen johtajan Ismo Hämäläisen, 54, toiminnanjohtajakseen. Tehtävässä syyskuun alussa aloittava Hämäläinen seuraa Mika Kulmalaa, joka erosi alkuvuodesta.

Hiihtoliiton puheenjohtaja Markku Haapasalmi kertoi, että haastatteluihin valikoitui neljä hakijaa, joilla oli erilaiset taustat. Toiminnanjohtajan valinnassa ei nyt painotettu mitään tiettyä osaamisaluetta, vaan hallinnon ammattilaisia, talousosaajia ja urheilun puolelta tulevia arvioitiin puhtaalta pöydältä.

– Emme lähteneet erityisesti hakemaan valmennustaustaista henkilöä. Tehtävässä moni asia on johtamisesta kiinni, Haapasalmi kertoi Hämäläisen valinnan perusteista.

Sanalla sanoen Hämäläinen palkattiin toiminnanjohtajaksi johtamisosaamisensa vuoksi. Haapasalmi korosti, että Hämäläisellä on hyvät näytöt ihmisten johtamisesta ja esimiestyöstä viimeisimmästä pestistään Vierumäellä.

Hämäläisen valinta kielii samalla siitä, että Hiihtoliitossa halutaan lähteä kehitysuralle. Taloudellinen tilanne on oleellisesti parempi kuin muutama vuosi sitten.

– Hiihtotermein sanottuna pito on budjettipuolella hyvä, mutta nöyränä ja tarkkana on silti oltava. Valmentajia on lisätty kaikissa lajiryhmissä. Lisäpanostuksia on ollut, ja kehittämisuralla olemme siinä mielessä, Haapasalmi totesi.

Johtaminen on parempaan tulokseen auttamista

Latu on siis auki Hämäläiselle. Vastavalittu toiminnanjohtaja myöntää, että liiton rahatilanne oli yksi tekijä, jota hän punnitsi ilmoittaessaan kiinnostuksestaan pestiin.

– Katsoin tätä kokonaisuutena, johon kuuluvat talous, tulevaisuuden näkymät, henkilökunta ja tehtävänkuva, Hämäläinen sanoi.

Hänestä on mielenkiintoista päästä katsomaan suomalaista lumiurheilua uudesta näkökulmasta. Muun muassa naisten hiihtomaajoukkueen päävalmentajana toiminut Hämäläinen on ollut urallaan monessa mukana. Silti hän lähtee toiminnanjohtajana myös oppimaan.

– Hiihtoliiton toimistolla on kovan luokan osaamista. Yhdistetyn, mäen ja alppipuolen asiohin tarvitsen päivitystä.

Entäpä omana lajiliittonaan toimiva ampumahiihto?

– Uskon, että yhteistyö vie aina eteenpäin. Valmennuspuoli on omansa ja organisaationallinen puoli omansa. Aina kannattaa tehdä keskustelunavauksia, Hämäläinen sanoo.

Uusi toiminnanjohtaja tuo vahvasti esille nimenomaan keskustelun merkitystä. Hämäläinen sanoo, ettei ollut valmentajanakaan autoritäärinen.

– Näen valmennuksen laajana asiana. Se on ihmisten kohtaamista, esimiestyötä ja verkostoja, Hämäläinen listasi ja lupasi hänkin, että valmentajat saavat häneltä luottamuksen ja työrauhan.

Eräänlaisena valmentajana hän näkee silti toimivansa myös Hiihtoliiton johdossa.

– Se on valmentavaa esimiestyötä, arvostavaa vuorovaikutusta ja ihmisten potentiaalin etsimistä. Johtaminen ja valmentaminen ovat parempaan tulokseen auttamista.