HIFK:n Thorell kumosi KooKoon erikoistilannemaaleillaan

Varoituksia voimassa!

Tuulivaroitus maa-alueille: Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa länsituuli on vaarallisen voimakasta aluksi, tuulen nopeus puuskissa 20 m/s. Maan etelä- ja keskiosassa lännen ja luoteen välinen tuuli on vaarallisen voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 20 m/s. Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen ja Uudenmaan maakunnissa länsituuli on voimakasta aluksi, tuulen nopeus puuskissa 15 m/s. Maan pohjoisosassa pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta päivällä, tuulen nopeus puuskissa 15 m/s.