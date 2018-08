Herra Heinämies kukisti Vixuksen

Jyväskylän Killerin radalla 5-vuotiaiden suomenhevosten ikäluokan kärkikisassa derbyssä nähtiin huikea, tiukka loppusuoran kamppailu ikäluokkaa suvereenisti hallinneen Vixuksen ja haastaja Herra Heinämiehen välillä.

Maalikamerankuva paljasti, että Herra Heinämies kukisti suursuosikki Vixuksen hiuksenhienolla erolla aivan kalkkiviivoilla.

- Olin maaliviivalla aika varma, että Herra Heinämies ehti ohi. Onneksi voittajakehään on pitkä matka, ehti puhekyky palautua, voittajan ohjastaja ja valmentaja Antti Ojanperä kuvasi tunnelmiaan voiton jälkeen.

Herra Heinämies on vahvasti keskisuomalaista tekoa. Antti Ojanperän ja Jutta Ihalaisen valmennustalli on Pihtiputaalla, Herra Heinämiehen omistajat ja kasvattajat Terhi Saaranen ja Petri Säteri ovat Viitasaarelta. Herra Heinämies on heille omakasvatti jo kolmannessa polvessa.

- Isä osti aikanaan emänemän E.L. Emman, kun olimme Petrin kanssa vielä nuoria. Me olemme jatkaneet hänen työtään, Terhi Saaranen kertoo.

Derbyvoitto oli tilanpitoa ja raviurheilua yhdessä jatkaneille sisaruksille ensimmäinen suurkilpailumenestys. Jo pääseminen mukaan ikäluokan suuriin koitoksiin tuntui lähes voitolta.

- Uskomatonta saada oman hevosen nimi näin kovien nimien jatkoksi, Petri Säteri totesi derbyn voittopokaalia pidellessään.

Killerin Toto76-kierroksen toinen suuryllätys nähtiin avoimen tason suomenhevostammojen koitoksessa, jossa tiukan kirikamppailun vei nimiinsä Suvi Kevätön. Se oli koko Toto76-pelin toiseksi vähiten pelattu hevonen.

Tiukassa maaliintulossa Suvi Kevätön jätti taakseen koko tammaparhaimmiston ja kukisti muun muassa ravikuningatar Akaasian. Tamman valmentaja ja omistaja, Sastamalassa asuva Juhani Kruus ei yllättynyt yhtä paljon kuin muut.

- Olen luottanut aina Suvi Kevättömään, mutta koko ajan on ollut jotain pientä, eikä onnistumista ole siksi tullut aiemmin. Nyt tammalta otettiin ensimmäisen kerran takakengät pois.