Hercules ja junioriseurat pelaajapolun kehitystyöhön – "Kakkonen on hyvä välitason etappi matkalla korkeammalle tasolle"

AC Oulun toimistolla Herculesin ja alueen seurojen yhteistyökuviot katsottiin kilpailunosoituksena.

Tervarit Juniorit, Ajax-Sarkkiranta, Haukiputaan Pallo ja Limingan Pallokarhut aloittavat pelaajapolun kehitystyön miesten Kakkosessa pelaavan Herculesin kanssa.

Herculesin paidassa pelasi jo viime kaudella neljä junioripelaajaa neljän seuran muodostamasta yhteisöstä.

Yhteistyön tavoitteena on taata laadukas ja kokonaisvaltaisen kehittymisen mahdollistava toimintaympäristö eteenpäin pyrkiville urheilijoille.

– Tarvitsemme nuorille B-juniorivaiheen jälkeen seuraavan askeleen. Pelaajille B-juniorien SM-sarja on iso juttu, ja seuroille se tuntuu olevan eräänlainen jumalvaihe. Tosiasia on se, että emme ole pystyneet ylläpitämään tarpeeksi isoa pelaajamassaa B-juniorivaiheen jälkeen, Tervarit Juniorien Ville Luotola kertoo.

Seurojen muodostamassa ryhmässä on mukana yhteensä noin 2 500 junioripelaajaa.

Yhteistyö juuri Herculesin kanssa oli Luotolan mukaan luonnollisin ja järkevin vaihtoehto, vaikka Ykkösessä pelaavaan AC Ouluun nousikin viime kaudella pari juniori-ikäistä pelaajaa.

– Aiemmat kaudet ovat näyttäneet, että hyppy junnuista Ykköseen on huomattavasti isompi. AC Oulun pelaajamateriaali on todella kovatasoinen, jos he tavoittelevat nousua.

Viime kaudella Herculesin peleissä kirmanneiden nuorten lisäksi edustusjoukkueen harjoituksissa nähtiin useampi juniori. Tavoitteet tulevaan ovat maltilliset mutta realistiset.

– Kakkonen on hyvä välitason etappi matkalla korkeammalle tasolle. Voi myös käydä niin, että pelaaja aloittaa kautensa Kakkosessa ja pelaa loppukauden Ykkösessä.

AC Oulun toimistolla Herculesin ja alueen seurojen yhteistyökuvioita ei otettu vastaan riemusta kiljuen.

– Hercules on näiden juniorien edustusjoukkue. Jonkinlaisena kilpailunosoituksena tämä täytyy tulkita. Edustusjoukkueet kilpailevat aina keskenään, AC Oulun toimitusjohtaja Juho Meriläinen sanoo.

Herculesin kanssa yhteistyötä tekevistä seuroista Tervarit, Ajax-Sarkkiranta ja HauPa olivat aikaisemmin jollakin tasolla myös AC Oulun yhteistyöseuroja. Asioista käytiin keskustelua pitkin syksyä, joten uutinen ei tullut Meriläiselle täytenä yllätyksenä.

– Tämä olisi voinut mennä toisellakin tavalla. AC Oulun kannalta on ollut haastavaa, että junioriseurojen kanssa yhteistyö ei ole perustunut sopimukseen, joten asiat ovat olleet vähän epäselviä.

– Haluaisimme päästä pelaajiin käsiksi nykyistä varhaisemmassa vaiheessa. Kosketuksemme juniorien arkeen on ollut hyvin rajattua. Olemme joutuneet tietynlaiseen odottelijan rooliin ja katselemaan, miten pelaajatuotanto toimii.

Meriläisen mukaan AC Oulu reagoi tilanteeseen vahvistamalla omaa pelaajaputkeaan.

– Ei tämä kuitenkaan ole meille mikään paniikkitilanne. Kaikki samat seurat ovat olleet aiemminkin olemassa, mutta nyt ne ovat tehneet keskinäisiä sopimuksia. Tehtävämme on keskittyä omaan toimintaan ja vahvistaa yhteistyötä muiden kanssa, kuten OLS:n, OTP:n, OsPa:n ja niin edelleen. Urheiluun kuuluu kilpailu, ei tämä sen ihmeellisempää ole.