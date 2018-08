Henri Kontinen ja John Peers hakevat kaudelleen loppuhuipennusta

Henri Kontisen ja John Peersin tenniskausi ei ole sujunut viime vuoden nostattamien kovien odotusten mukaisesti, eikä kaksikko ole päässyt grand slam -turnauksissa puolivälieriä pitemmälle. Jäljellä on kuitenkin kauden viimeinen arvoturnaus, tällä viikolla alkanut Yhdysvaltain avoin mestaruusturnaus, jonka avauskierroksella Kontinen ja Peers kohtaavat Marcelo Arevalon ja Miguel Angel Reyes-Varelan.

- Pelasimme siellä hyvin viime vuonna, joten tietenkin on mukava aloittaa turnaus, kun viime vuodelta on myönteinen muisto. Olemme pelanneet viime viikkoina hyvää tennistä, Kontinen ennakoi toissa viikolla Cincinnatissa STT:lle.

Kontisen ja Peersin nelinpelisuoritukset ovat heilahdelleet tällä kaudella, mutta parantuneet vaikean alkukauden jälkeen. Parin viimeisin turnaus ennen Yhdysvaltain avoimia oli toissa viikolla pelattu Cincinnatin Western & Southern Open, jossa kaksikon taival katkesi puolivälierissä tappioon Philipp Kohlschreiberille ja Fernando Verdascolle.

Sitä edeltävällä viikolla Kontinen ja Peers voittivat Torontossa Rogers Cupin. Se oli parin kolmas turnausvoitto tällä kaudella. Viime kaudella turnausvoittoja tuli viisi, joista ensimmäinen oli parin ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa grand slam -voitto Australian avoimista.

Kunto kohdallaan

Kontinen kertoi olevansa fyysisesti hyvässä vedossa kauden kääntyessä kohti kalkkiviivoja.

- Kaikilla on pieniä juttuja. Kausi on niin pitkä, että tulee viikkoja, jolloin olo ei ole sataprosenttinen. Henkilökohtaisesti oloni on erittäin hyvä, eikä Peers ole sanonut, ettei hänen olonsa olisi, joten uskon että hänkin on kunnossa, Kontinen kertoi.

Kontinen ja Peers tavoittelevat myös pääsyä marraskuussa pelattavaan ATP-finaaliturnaukseen Lontoossa, jossa kohtaavat kahdeksan miestä kaksinpelissä ja kahdeksan paria nelinpelissä. Lontoon finaaliturnaukseen tähtäävässä rankingissa Kontinen ja Peers olivat maanantaina kahdeksantena.

Kontinen ja Peers ovat voittaneet finaaliturnauksen kahtena viime vuonna.

- Se on aina yksi tavoitteista kun kausi alkaa, sitä ei tarvitse erikseen sanoa. Tietenkin olisi mahtavaa päästä taas sinne, sillä olemme pelanneet siellä hyvin parina viime vuotena. Toivottavasti pääsemme sinne.