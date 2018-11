Haukiputaalainen raviurheilun monitoiminainen Nelli Lindholm rakentaa lajin tulevaisuutta – "Haluan olla jonain päivänä ammattivalmentaja"

Nelli Lindholm pääsi Hippoksen tulevaisuustyön ohjausryhmään.

23-vuotiaalla Nelli Lindholmilla on palloja ilmassa kuin sirkuksen jonglöörillä konsanaan.

Lindholm opiskelee agrologiksi ammattikorkeakoulussa. Samalla hän työskentelee perheensä kuljetusalan yrityksessä ja Oulun raviradalla nuorisovastaavana. Lisäksi Lindholm hoitaa ja valmentaa hevosia, joita riittää kahteen talliin.

– Kotitallissa Haukiputaalla on 11 hevosta. Meidän perheemme omistaa kaksi lämminverivarsaa ja kolme raviponia. Kiitos vanhempien tuen ja avun, hevosmäärä on voitu pitää näin suurena. Lisäksi Äimäraution tallilla asuu minun ja papan yhteinen ravuri, Roxanne Journey, Lindholm listaa.

Papan veli, tunnettu ravivalmentaja ja -ohjastaja Tapio Kalaja, on Lindholmin oppi-isä.

– Tapio on opettanut minulle raviurheilun aakkoset. Teemme hänen kanssaan edelleen paljon yhteistyötä. Lähinnä niin, että kyselen neuvoja ja Tapio vastailee kärsivällisesti.

Lindholmin ei tarvinnut odottaa ravipaarman puremaa, sillä viehätys lajiin siirtyi häneen verenperintönä.

Ensimmäisen oman ponin Lindholm sai täytettyään seitsemän vuotta. Jo kolmen vuoden kuluttua taskussa oli poniajokortti.

Poneilla Lindholm ajoi oivalla menestyksellä kilpaa 15-vuotiaaksi saakka. Sen jälkeen hän suoritti hevosajokortin, mutta uran ensimmäinen ohjastus suuremmilla hevosvoimilla on antanut odottaa.

– Valmentaminen ja hoitaminen kiinnostavat enemmän. Annetaan ammattilaisten hoitaa ohjastaminen, Lindholm naurahtaa.

Tulevaisuuden tavoitteet ovat määrätietoisella nuorella kristallinkirkkaat.

– Haluan olla jonain päivänä ammattivalmentaja. Unelmana on voittaa omalla treenattavalla jokin suomalainen suurkisa.

Jotta ajanhallinta ei kävisi liian helpoksi, Lindholmilta löytyy myös luottamustoimia.

Hän on Virpiniemen Hevosystävien puheenjohtaja ja raviurheilun keskusjärjestön Suomen Hippoksen nimittämän tulevaisuustyön ohjausryhmän jäsen. Sinne hänet valittiin tuomaan esiin uuden sukupolven näkökulmia.

Raveissa ammattilaisten, harrastajien ja katsojien keski-ikä on korkea.

Millaisena Lindholm näkee raviurheilun tulevaisuuden?

– Aivan valoisana. Viime vuosina on noussut esiin joukko osaavia nuoria hevosalan ammattilaisia, niin ohjastajia kuin valmentajia. Heillä on potentiaalia vaikka maailmanvalloitukseen. Koen­, että nuorisotyön tekeminen on ensiarvoisen tärkeää.

Uusia raviharrastajia Lindholm hankkisi madaltamalla kynnystä tutustua tallielämään. Useille kaupunkilaisille hevonen on jäänyt etäiseksi, ja he suhtautuvat suureen luontokappaleeseen jopa pelonsekaisin tuntein.

– Meillä on Äimärautiolla oma maskottihevonen, Impossible Joe eli Iiro. Kuka tahansa voi käydä ottamassa mukavalla ruunalla asiantuntevassa ohjauksessa ajotunteja ja päästä näin jyvälle lajin perusteista.

Entä sitten Lindholmin rakkaan kotiradan, Äimäraution tulevaisuus?

– Äimärautiosta tulee entistä ehompi. Radan sijainti on mahtava, ja uudet puitteet sopivat monenlaisten tapahtumien järjestämiseen. Oulu on Pohjois-Suomen päärata. Siellä pitäisi ajaa tulevaisuudessa raveja kerran viikossa, Lindholm sanoo.