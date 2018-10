Hamilton antaa Texasissa hanaa ilman paineita - Vettelin toiveet takaa-ajajana ovat seitinohuet

Formula ykkösten brittitähti Lewis Hamiltonilla on viikonloppuna MM-sarjan Yhdysvaltain gp:ssä tuttu deja vu -tunne. Hänellä on mahdollisuus tehdä sama kuin kolme vuotta sitten eli varmistaa kuljettajien maailmanmestaruus kauden neljänneksi viimeisessä kisassa Austinissa.

Lokakuussa 2015 Hamilton jahtasi Texasissa uransa kolmatta maailmanmestaruutta, nyt haussa on viides titteli. Onnistuessaan Mercedes-kuljettaja nousisi legendaarisen argentiinalaisen Juan Manuel Fangion rinnalle ja kahden mestaruuden päähän kaikkien aikojen F1-tykistä Michael Schumacherista.

Hamilton johtaa tämän vuoden MM-sarjaa muhkealla 67 pisteen erolla toisena olevaan Ferrarin Sebastian Vetteliin. Austinissa Hamilton on ajanut kuudessa viime kisassa voittoon peräti viidesti, mutta väistelee varman mestarin leimamerkkiä.

- Tiedämme, että työtä on vielä tehtävänä ruutulipun viimeiseen heilahdukseen saakka. Se on maalimme, sillä tiedän kokemuksesta, mitä voi tapahtua, Hamilton kertoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Hän viittasi vuosiin 2007 ja 2016, jolloin pettymyksekseen hävisi maailmanmestaruudet täpärästi Ferrarin Kimi Räikköselle ja Mercedes-tallikaverilleen Nico Rosbergille.

Päällä neljän voiton putki

Ilman ihmettä Hamilton ratkaisee MM-kamppailun edukseen ennemmin tai myöhemmin, sillä hän on ollut viime kuukaudet huimassa vireessä: seitsemästä edellisestä gp:stä on kuusi voittoa ja alla neljän voiton putki elokuun lopusta lokakuun alkuun.

- On eri asia haaveilla maailmanmestaruudesta kuin varmistaa se. Kova taistelu on edessä. Kauden aikana on nähty nousuja ja laskuja, Hamilton jatkoi toppuuttelua.

Hänellä on varaa ottaa rauhallisesti ja tarkkailla muiden kilpailijoiden tekemisiä. Jos Hamilton venyttää peräkkäisvoittojensa sarjan Austinissa tältä syksyltä viiteen, Vettelin täytyy sijoittua sunnuntaina toiseksi pitääkseen MM-haaveensa edes teoreettisesti hengissä.

Hamilton, 33, varmisti uransa ensimmäisen maailmanmestaruuden 2008 kauden viimeisessä, Brasilian gp:ssä. 2014 MM-titteli varmistui niin ikään viimeisessä kisassa Abu Dhabissa. Viime vuonna Hamilton aloitti mestaruusjuhlat kolmanneksi viimeisenä MM-viikonloppuna Meksikossa.