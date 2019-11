Hakola odottaa mäkihyppääjiltä tasonnostoa Rukalla – "Antti Aallon lisäksi 3–4 hyppääjällä on rahkeita pisteille"

Kauden avauksessa pettymään joutunut mäkimaajoukkue saapuu Rukalle kotikenttäedun turvin. Maajoukkuehyppääjät harjoittelivat Kuusamossa viime viikolla ennen Puolaan matkustamista.

Wislan henkilökohtaisessa kilpailussa yksikään sinivalkoinen ei yltänyt toiselle kierrokselle. Päävalmentaja Lauri Hakolan mielestä hypyt eivät olleet teknisesti täydellisiä, eikä vallinnut olosuhdekaan suosinut.

– Odotan, että täällä nähdään, mitä jätkät osaavat oikeasti tehdä, Hakola painotti.

Rukalla on mukana Suomen ykköshyppääjä Antti Aalto, jonka nilkasta katkesi kuukausi sitten kaksi nivelsidettä katkesi ja yksi repesi. Viime viikonloppuna Aalto voitti Ounasvaaralla SM-kultaa.

– Aalto pystyy hyppäämään nilkka teipattuna, koska mono tukee jalkaa. Ainoastaan kaatumistilanteet ovat riskejä. Antin lisäksi 3–4 hyppääjällä on rahkeita pisteille. Niko Kytösaho on ollut harjoituksissa yhtä hyvä tai jopa parempi kuin Antti. Hän on kuitenkin kilpailutilanteissa vielä kokematon, Hakola kertoi.