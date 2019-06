Hakeeko Suomen Työväen Urheiluliitto avustuksia haamuseuroilla? – Neljä väitettä TUL:sta, uusi puheenjohtaja vastaa

Poliittinen vastakkainasettelu suomalaisessa urheilussa on historiaa. Mihin 100-vuotiasta Suomen Työväen Urheiluliittoa enää tarvitaan?

Suomen Työväen Urheiluliiton uusi puheenjohtaja on Lasse Mikkelsson, 62. Hän on Liikuntakeskus Pajulahden toimitusjohtaja ja rehtori, joka työskenteli 1980- ja 1990-luvuilla pitkään Suomen Urheiluliiton kestävyysjuoksun ja kävelyn lajivalmentajana, päävalmentajana ja lajipäällikkönä. Koulutukseltaan Mikkelsson on liikuntatieteiden tohtori. Lisäksi hän on suorittanut eMBA-tutkinnon.