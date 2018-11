Golfari Korhonen taistelee voitosta Etelä-Afrikassa

Mikko Korhonen on voittotaistelussa mukana golfin miesten Euroopan-kiertueen toisessa finaaliturnauksessa Etelä-Afrikassa, kun takana on kaksi kierrosta. Korhonen on kilpailussa kolmantena yhteistuloksella 138, jolla alittaa par-vauhdin kuudella lyönnillä.

Korhonen on kolme lyöntiä perässä päivän pelikaveriaan, kisaa johtavaa espanjalaista Sergio Garciaa. Toisena on Etelä-Afrikan Louis Oosthuizen, joka on Korhosta kaksi lyöntiä edellä. Kärkikolmikko pelaa lauantaina yhdessä.

– Sergion kanssa oli ihan lungia pelata, hän on mukava kaveri. Huomenna on vielä svingikingi Louis (Oosthuizen) mukana ryhmässä, Korhonen sanoi perjantaina tiedotteessa.

Korhonen käytti perjantain kierrokseensa 70 lyöntiä (–2). Tapio Pulkkanen pelasi Sun Cityssä 76 lyönnin kierroksen, on yhteistuloksessa 147 lyöntiä (+3) ja jakaa 45. sijaa. Kilpailu päättyy sunnuntaina.