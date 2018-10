FIS vahvisti: Ruka Nordic jatkuu kolmipäiväisenä vuosina 2019–2022

Kansainvälinen hiihtoliitto FIS vahvisti syyskokouksessaan Zürichissa, että maailmancupin kilpailut jatkuvat Rukalla kolmipäiväisinä vuosina 2019–2022.

Yhdistetty ja mäkihyppy vahvistavat vuosittain kahden tulevan kauden kalenterinsa, mutta kuten maastohiihdossa on sovittu, myös niissä on alustavasti sovittu kolmipäiväisistä kisoista vuoteen 2022.

– Pohjoismaisten hiihtolajien kalenterissa ei montaa pysyvää osaa ole, mutta me olemme yksi niistä. Olemme saavuttaneet erittäin vahvan aseman maailmancupin avauskilpailuna, kommentoi Ruka Nordicin pääsihteeri Seppo Linjakumpu.

Tänä vuonna marraskuun 23.–25. päivä järjestettävässä Ruka Nordicissa nähdään kahdeksan maailmancupin kilpailua.

Maailmancupin pisteitä jaetaan lauantaina ja sunnuntaina, mutta jo perjantaina nähdään yhdistetyn varakilpailu sekä mäkihypyn karsintakilpailu.

Kehitys takaa jatkumon

Järjestyksessään tämän vuoden kilpailu on 17:s Ruka Nordic. Ensimmäisen kerran Rukalla kilpailtiin maailmancupin pisteistä 16 vuotta sitten.

Vakaan aseman maailmancupin kalenterissa ja vahvan kauden aloittajan roolin Ruka Nordic on saavuttanut jatkuvalla kehityksellä. Niin Rukan hyppyrimäkeä kuin hiihtoratoja on kehitetty ja paranneltu vuosien saatossa, mutta myös Rukan alueen kehityksellä on ollut merkityksensä maailmancupille.

Investointeja stadionilla on tehty myös tänä vuonna ja esimerkiksi stadionin sähkönsyöttöä ja tietoliikenneyhteyksiä on parannettu.

Ensi vuoden investoinniksi on listattu jo muun muassa hiihdon lisäkatsomon rakentaminen stadionnousuun. Tulevaisuudessa on suunnitelmia talvilajien valmennuskeskuksen rakentumiselle stadionalueelle.

– On välttämätöntä pyrkiä jatkuvasti kehittämään tapahtumakokonaisuutta. Olemme kiitollisia tietenkin, että Kuusamon kaupungilla on kiinnostus ja halu tehdä maailmancupia ja tukea tapahtuman kehitystä. Erityisesti nykyinen kaupunginjohtaja Jouko Manninen on lähtenyt erittäin määrätietoisesti tähän mukaan, Linjakumpu iloitsee.

Kehitys näkyy myös tapahtuman talkoopuolella. Vuosittain Ruka Nordicia on tekemässä noin 650 talkoolaista ja tänä vuonna talkoolaisissa on mukana ennätysmäärä opiskelijoita: noin 300 opiskelijaa eri oppilaitoksista.