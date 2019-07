Federer voitti Nadalin tennistitaanien välierätaistossa Wimbledonissa

Sveitsin ikinuori tennisässä Roger Federer pelaa sunnuntaina uransa 31:nnen grand slam -finaalin. Asia selvisi perjantaina, kun hän kukisti Wimbledonin miesten kaksinpelin välierässä toisen lajilegendan Espanjan Rafael Nadalin, 33, erälukemin 7–6 (7–3), 1–6, 6–3, 6–4. Federeristä tuli näin vanhin grand slam -finaaliin yltänyt miespelaaja 45 vuoteen.

Välierä oli ennakoidun tasainen. Nopeaan tennikseen pyrkinyt Federer oli terävämpi avauserän katkaisupelissä, johon jouduttiin molempien pelaajien pidettyä varmasti syöttönsä Wimbledonin keskuskentän nurmella.

Federer hölläsi ja iski sitten takaisin

Toisessa erässä Federer sortui helpohkoihin virheisiin. Menetettyään syöttönsä kahdesti hän aloitti jo keskittymisen kolmanteen erään eikä enää laittanut kunnolla kampoihin Nadalille. Hetkeksi höllääminen kannatti, sillä sveitsiläinen kokosi itsensä täydellisesti. mursi kolmannessa erässä kertaalleen Nadalin syötön ja saavutti näin ratkaisevan edun. Federer toisti tempun neljännessä erässä, ja kun syöttökään ei enää takellellut, lopetti Federer odotetun kamppailun kolmen tunnin ja kahden minuutin urakoinnin jälkeen.

Kun Nadalin viimeinen lyönti painui pitkäksi, Federer tuuletti hillitysti ensimmäistä grand slamien välierävoittoaan yli vuoteen. Hänellä oli useampi ottelupallo ennen voiton sinetöintiä.

– Olen uuvuksissa, loppu oli rankka. Rafa löi muutamia uskomattomia lyöntejä pysyäkseen ottelussa, tosi korkeatasoista peliä. Ottelut Rafaa vastaan ovat aina erityisiä. Tärkeimmät pisteet kääntyivät minulle, ja joukkoon mahtui täpäriä tilanteita pitkissä palloralleissa, Federer kertasi AFP:n mukaan.

Djokovic ei ole syyttä maailman ykkönen

Välieräkamppailu oli jälleen uusi luku Federerin ja Nadalin kohtaamisissa. Miehet pelasivat Wimbledonin loppuottelussa vuonna 2008 viisieräisen kamppailun, jota moni tenniskommentoija pitää kaikkien aikojen parhaana otteluna. Tuolloin voiton vei Nadal, joka johtaa edelleen keskinäisiä kohtaamisia 24–16. Se tuskin haittaa Federeriä, joka tuntuu löytäneen ruohokaudella vuosien takaisen vireensä uudelleen.

Loppuottelussa Federer kohtaa maailmanlistan ykköspelaajan Novak Djokovicin, joka kukisti aiemmin perjantaina Espanjan yllättäjän Roberto Bautista Agutin 6–2, 4–6, 6–3, 6–2. Serbialaisen saavutukset eivät juuri kalpene vertailussa Federeriin. Hän on pelannut grand slam -finaalissa 25 kertaa. Voitetuissa titteleissä sveitsiläinen johtaa 20–15. Wimbledonissa Federer on juhlinut kahdeksan kertaa ja Djokovic neljä.

– Novak on puolustava mestari, ja sellaiselta hän on näyttänyt tällä viikolla. Hän on ollut tosi varmaotteinen. Yritän horjuttaa häntä, mutta siitä tulee vaikeaa, sillä hän ei ole syyttä maailman ykköspelaaja. Olen todella innoissani, Federer sanoi haastattelussa.

Juttu päivitetty kauttaaltaan klo 23:05.