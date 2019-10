FC YPA:n kasvatti Ville Saxman jatkaa uraansa Kuopiossa

Keskikenttäpelaaja Ville Saxman, 29, on tehnyt vuoden jatkosopimuksen jalkapallon Suomen mestaruuden voittaneen Kuopion Palloseuran kanssa. FC YPA:n kasvatti teki päättyneellä kaudella kuusi maalia 25 liigaottelussa.

– Kausi oli peliurani paras. Kesän ja syksyn aikana vahvistui fiilis siitä, että haluan jatkaa pelaajauraani ja jatkaa sitä nimenomaan täällä Kuopiossa.

KuPS:n apuvalmentaja Pasi Tuutti on tyytyväinen, että urallaan 268 liigaottelua pelannut Saxman on jatkossakin seuran tukipilarina.

– Ville on kolmen KuPS-vuotensa aikana osoittanut oman arvonsa. Hän on keskikenttämme tärkein palanen, jonka ympärille voimme rakentaa erilaisia variaatioita. Ville on monipuolinen pelaaja ja koko sarjan parhaita pukukoppipelaajia.