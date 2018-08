F1-talli Force India syntyi uudelleen ja menetti pisteensä

Formula ykkösten talli Force India on vaihtanut nimeään uuden omistajan myötä. Nimellä Sahara Force India esiintynyt talli on jo tämän viikonlopun Belgian gp:ssä nimeltään Racing Point Force India.

Talli on virallisesti nyt uusi, joten Force India menettää tällä kaudella keräämänsä 59 pistettä valmistajien MM-sarjassa. Näin se putoaa pisteissä kuudennelta sijalta viimeiseksi eli kymmenenneksi. McLaren, Toro Rosso, Sauber ja Williams nousevat kaikki yhden sijan.

- Tämä on uusi ja jännittävä askel. Vain muutama viikko sitten tulevaisuus oli epävarma ja yli 400 työpaikkaa uhattuna. Nyt uudella tallilla on Lawrence Strollin johtaman sijoittajaryhmän tuki. He uskovat meihin, uuden Force Indian tallipomo Otmar Szafnauer totesi Autosportin mukaan.

Linkki juttuun